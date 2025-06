291 955 Einbürgerungen im Jahr 2024

WIESBADEN (ots) -



- Zahl der Einbürgerungen steigt um 46 % zum Vorjahr auf neuen Höchststand

- Syrien bleibt mit 28 % das häufigste Herkunftsland von Eingebürgerten

- Besonders hohe Anstiege bei Einbürgerungen russischer und türkischer

Staatsangehöriger



Im Jahr 2024 haben 291 955 Ausländerinnen und Ausländer die deutsche

Staatsbürgerschaft erworben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,

stieg die Zahl der Einbürgerungen somit gegenüber dem Vorjahr um 91 860 oder

fast die Hälfte (+46 %) auf einen neuen Höchststand: Nie zuvor seit der

Einführung der Statistik im Jahr 2000 gab es mehr Einbürgerungen. Am häufigsten

wurden im Jahr 2024 Syrerinnen und Syrer eingebürgert. Mehr als jede vierte

eingebürgerte Person (83 150 oder 28 %) war im Besitz der syrischen

Staatsangehörigkeit. Danach folgten mit großem Abstand Personen mit türkischer

(22 525 oder 8 %), irakischer (13 545 oder 5 %), russischer (12 980 oder 4 %)

und afghanischer (10 085 oder 3 %) Staatsangehörigkeit.





Unter den fünf am häufigsten vertretenen Staatsangehörigkeiten stieg die Zahlder Einbürgerungen von Russinnen und Russen prozentual am stärksten: Während imJahr 2023 nur etwa 1 995 Personen mit russischer Staatsangehörigkeiteingebürgert wurden, waren es 2024 mit 12 980 Personen mehr als sechsmal soviele (+551 %). Die Zahl der Einbürgerungen türkischer Staatsangehöriger hatsich im Vorjahresvergleich mehr als verdoppelt (+11 790 oder +110 %) und stiegdamit absolut gesehen noch stärker als die Zahl der Einbürgerungen von Russinnenund Russen. Die Zahl der Einbürgerungen syrischer Staatsangehöriger stieggegenüber dem Vorjahr um 7 665 oder 10 %.Bei der Interpretation der Ergebnisse sind rechtliche Änderungen an denEinbürgerungsvoraussetzungen zu berücksichtigen, die mit dem Gesetz zurModernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts (StARModG) am 27. Juni 2024 inKraft getretenen sind. So ist nach neuer Rechtslage eine Einbürgerung bereitsnach einer Aufenthaltsdauer von fünf statt bisher acht Jahren (§ 10 Abs. 1 StAG)möglich. Bei besonderen Integrationsleistungen wie zum Beispiel gutenschulischen oder beruflichen Leistungen kann die Mindestaufenthaltsdauer auf biszu drei Jahre statt wie bisher sechs oder sieben Jahre verkürzt werden (§ 10Abs. 3 StAG). Zudem ermöglicht das Gesetz generell den Beibehalt der bisherigenStaatsangehörigkeit.7 % aller Einbürgerungen 2024 nach Nachweis besonderer IntegrationsleistungenIm Jahr 2024 waren Einbürgerungen nach § 10 Abs. 1 StAG zusammen mit denMiteinbürgerungen von Ehegatten und Kindern (§ 10 Abs. 2 StAG) mit einem Anteilvon 86 % aller Einbürgerungen mit Abstand die häufigsten Einbürgerungsformen.