Zwei Drittel der Unternehmen in Deutschland spüren Einfluss der globalen Verunsicherung auf ihre Personalplanung / ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer für Q3/2025 befragt 1.050 Unternehmen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Sorge vor Strafzöllen: Beschäftigungsaussichten in der Kommunikationsbranche

brechen um 46 Prozent ein

- Schlechtere Jobperspektiven auch im Energiesektor (-31 Prozent) und in der

Finanz- & Immobilienbranche (-19 Prozent)

- Sondervermögen: Transport & Logistik legt gegen den Trend 20 Prozent zu



Die Beschäftigungsaussichten in Deutschland zeigen sich zum dritten Quartal 2025

auf den ersten Blick stabil: Der Netto-Beschäftigungsausblick (NBA)* sinkt im

Vergleich zum Vorquartal zwar leicht um zwei Prozentpunkte auf 20 Prozent, doch

viele Unternehmen reagieren zunehmend zurückhaltend auf die wirtschaftlichen

Unsicherheiten. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Rückgang von drei

Punkten. Im weltweiten Vergleich liegt Deutschland damit unter dem Schnitt von

24 Prozent. Das geht aus dem aktuellen Arbeitsmarktbarometer der ManpowerGroup

für das dritte Quartal 2025 hervor, für das 1.050 deutsche Unternehmen befragt

wurden.









Ein Blick auf die Details offenbart deutliche Bewegung: Besonders stark

eingebrochen ist der Beschäftigungsausblick im Bereich Kommunikationsdienste:

Nach einer kräftigen Erholung im Vorquartal fällt der NBA nun um 46

Prozentpunkte auf -7 Prozent. Ein negativer NBA bedeutet, dass mehr Unternehmen

planen, Personal abzubauen als einzustellen. Das gab es für den seit 2021

ausgewiesenen Sektor noch nie. Auch im Jahresvergleich fällt der NBA deutlich in

diesem Sektor um 19 Punkte. Grund hierfür könnte die im Erhebungszeitraum April

vorherrschende Sorge vor hohen Strafzölle auf in China hergestellte

Elektronikprodukte sein, die insbesondere Smartphone-Hersteller betreffen

würden.



Darauf deuten auch die Ergebnisse einer im Rahmen des Arbeitsmarktbarometers

erhobenen Zusatzbefragung hin: 65 Prozent der befragten Unternehmen geben an,

dass die Verunsicherung im Welthandel mäßige (37 Prozent) bis starke

Auswirkungen (28 Prozent) auf ihre aktuellen Einstellungsentscheidungen hat. Nur

zehn Prozent geben an, dass die globalen Handelsunsicherheiten keinerlei

Einfluss auf ihre Personalplanung haben.



"Deutliches Abwarten spürbar"



"Die wirtschaftspolitischen Turbulenzen treffen zunehmend den Arbeitsmarkt.

Besonders betroffen sind exportorientierte Branchen wie die

Kommunikationsdienste", sagt Iwona Janas, Country Manager der ManpowerGroup

Deutschland . "Insgesamt wächst die Unsicherheit - auch in Bereichen, die sonst

als Wachstumstreiber galten. Viele Arbeitgeber pausieren daher aktuell ihre

Einstellungspläne und agieren vorsichtiger - es ist kein kompletter Stopp, aber

ein deutliches Abwarten spürbar. Was der Arbeitsmarkt jetzt braucht, ist Seite 1 von 3 Seite 2 ►





