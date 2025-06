Was das Internet zusammenhält und warum es derzeit gefährdet ist

PRAG, 10. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Während die weltweiten Diskussionen über die Zukunft der Internet-Governance intensiviert werden, fordern zwei der traditionsreichsten technischen Institutionen des Internets – die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) und die Internet Society (ISOC) – eine erneute Konzentration auf das, was das Internet seit mehr als zwei Jahrzehnten offen und funktionsfähig hält: die grenz- und sektorübergreifende koordinierte Zusammenarbeit.

Der heute veröffentlichte gemeinsame Bericht Footprints of 20 Years of the Internet Governance Forum veranschaulicht, wie die Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Ingenieuren, der Zivilgesellschaft und Unternehmen dazu beigetragen hat, ein einheitliches, sicheres und weltweit zugängliches Internet zu erhalten. Der Bericht stützt sich auf eine Reihe von technischen, politischen und infrastrukturellen Ergebnissen, die im Rahmen des Internet Governance Forums (IGF) und seines breiteren Netzwerks erzielt wurden.

„Das Internet ist nicht zufällig einheitlich geblieben. Seine Widerstandsfähigkeit ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von Menschen und Institutionen über Grenzen und Sektoren hinweg", erklärte Kurtis Lindqvist, President und CEO der ICANN. „Dieser Bericht unterstreicht, dass der Erfolg des Internets kein Zufall ist, sondern das Ergebnis koordinierter Bemühungen. Wenn wir ein einheitliches, sicheres und interoperables Internet schätzen, müssen wir uns erneut zu dem Modell bekennen, das es ermöglicht hat.

„Seit zwanzig Jahren beweist die IGF, dass eine Governance durch mehrere Interessengruppen funktioniert", erklärte Sally Wentworth, President und CEO der Internet Society. „Ihr Einfluss erstreckt sich auf Infrastruktur, Sicherheit, Zugang und Richtlinien – häufig an Stellen, an denen herkömmliche Governance nicht ausreicht. Die erzielten Fortschritte sind jedoch nur so stark wie unser Engagement, weiterhin in sie zu investieren."

Wichtigste Ergebnisse