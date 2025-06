"Crash" bei BYD: Anleger blicken fassungslos ins Depot

Wie BYD nach der Hauptversammlung am Freitag mitteilte, wurde ein Plan zur Kapitalrücklageverwendung und zur Stärkung der Investorenbindung verabschiedet. Anleger erhalten für je zehn gehaltene Aktien insgesamt 20 zusätzliche Anteile – acht als Bonusaktien und zwölf als Kapitalisierungsaktien aus den Rücklagen. Das Ergebnis ist ein faktischer Aktiensplit im Verhältnis 10:30, was den Stückpreis der Aktie entsprechend verringert.

Ein Blick auf den Kurs der BYD-Aktie am Dienstag mag zunächst für Panik sorgen: Statt der gewohnten 400 Hongkong-Dollar (HKD) steht der Titel zeitweise nur noch bei 133 HKD – ein Minus von über 65 Prozent. Doch der scheinbare Kurssturz hat nichts mit einem operativen Problem zu tun, sondern ist rein optischer Natur. Grund ist ein umfangreiches Kapitalmaßnahmenpaket des chinesischen E-Autoherstellers, das am Dienstag in den Börsenkurs eingepreist wurde.

Zusätzlich hat die Hauptversammlung eine Dividendenzahlung in Höhe von 39,74 Renminbi pro zehn vor der Maßnahme gehaltenen Aktien genehmigt. Umgerechnet entspricht dies etwa 43,43 HKD (rund 5,56 US-Dollar). Laut Yahoo Finance wurde diese Maßnahme am Dienstag in den Kurs eingepreist – daher die optisch niedrigeren Notierungen.

Der tatsächliche Wert der Beteiligung bleibt durch die Maßnahme unverändert, da die niedrigeren Kurse durch die dreifache Aktienanzahl ausgeglichen werden. "Grund zur Panik besteht aber nicht", betonen Beobachter – vielmehr ist der Rückgang auf vielen Börsenseiten rein rechnerischer Natur und in zahlreichen Kurscharts noch nicht vollständig angepasst.

Tatsächlich legte die BYD-Aktie auf bereinigter Basis sogar leicht zu. Am Montagabend stand sie vor der Maßnahme bei 396,60 HKD, was einem bereinigten Wert von etwa 132,20 HKD entspricht. Aktuell notiert sie bei 136,20 HKD – ein Plus von rund drei Prozent nach Split.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -64,89 % und einem Kurs von 15,62EUR auf Tradegate (10. Juni 2025, 11:41 Uhr) gehandelt.





