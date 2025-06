WARBURG RESEARCH stuft Dermapharm auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Dermapharm mit "Hold" und einem Kursziel von 41 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die vertikal integrierte Spezialpharma-Plattform zeichne sich durch ihre strukturelle Margenstärke aus, schrieb Christian Ehmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dermapharm sei stark aufgestellt in Nischenmärkten und ein Qualitätsunternehmen in der schwankungsreichen europäischen Pharmalandschaft. Das alles spiegele der Aktienkurs jedoch bereits wider. Das Papier sei "fair bewertet"./rob/ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 36,95EUR auf Tradegate (10. Juni 2025, 10:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Dr. Christian Ehmann

Analysiertes Unternehmen: Dermapharm

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 41

Kursziel alt: 41

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m