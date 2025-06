DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Volvo B auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die B-Aktie von Volvo auf "Buy" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Zu erwarten sei ein prozentual zweistelliges Wachstum bei europäischen Lkw-Bestellungen im Vergleich zum Vorjahr, schrieb Nicolai Kempf in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die am 17. Juli anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal. Verglichen mit dem Vorquartal rechne er jedoch mit einem leichten Rückgang. Zugleich dürften die Volumina unter Druck geblieben und zudem deutlicher Gegenwind von den Wechselkursen gekommen sein.Er verwies ferner auf schwache Bestellungen im April und Mai in Nordamerika, die auf Zölle und makroökonomische Bedenken zurückzuführen seien./ck/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2025 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 24,34EUR auf Tradegate (10. Juni 2025, 11:16 Uhr) gehandelt.