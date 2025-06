Keine Geduld mehr mit Bayer und Evotec? Diese Aktie könnte die Lösung sein!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Illumina

Obwohl in sehr unterschiedlichen Branchen tätig, gibt es zwischen dem deutschen Pharma- und Chemieriesen Bayer sowie dem US-amerikanischen Gen-Spezialisten Illumina eine große Gemeinsamkeit: Beide haben sich mit vermeintlich aussichtsreichen Übernahmen verhoben, sich so in operative und finanzielle Schwierigkeiten gebracht und vor allem jede Menge Anlegerkapital und -vertrauen zerstört.

Während Bayer 2018 den mit juristischen Problemen behafteten Glyphosat-Hersteller Monsanto erworben hatte, kaufte sich der Gen-Sequenzierer Illumina 2020 das Krebsdiagnostikunternehmen Grail – nachdem es erst fünf Jahre zuvor von Illumina abgespalten wurde. Wie im Chart der Bayer-Aktie ist auch beim US-Konzern genau zu erkennen, wann der Rückkauf vollzogen wurde: Seither geht es für den Titel steil bergab, der gegenüber seinen einstigen Rekordhochs zeitweise vier Fünftel seines Wertes eingebüßt hat. Inzwischen hat Illumina (auf Anordnung der Europäischen Kommission) die Reißleine gezogen und Grail im vergangenen Jahr ein zweites Mal abgespalten. Seither hat die Talfahrt der Aktie erheblich an Tempo verloren.

Die Konzentration auf das Kerngeschäft, die Herstellung von Sequenziergeräten sowie das Entschlüsseln von Genen im Auftrag anderer Unternehmen, zeigte zuletzt erste Erfolge. Zwar waren die Konzernerlöse rückläufig, dafür aber verbesserte sich Illumina bei der Profitabilität und konnte wieder höhere Quartalsgewinne vorweisen. Die operativen Verbesserungen haben zuletzt zu Kaufinteresse und dem Beginn einer Kurserholung geführt – diese Kombination liefert nun die Chance auf eine nachhaltige Trendwende.

Illumina Chartsignale

Unterstützung behauptet: Die Käuferinnen und Käufer der Illumina-Aktie haben eine wichtige, mehrjährige Unterstützungslinie verteidigen können.

Die Käuferinnen und Käufer der Illumina-Aktie haben eine wichtige, mehrjährige Unterstützungslinie verteidigen können. Gegenbewegung angelaufen: Das Papier ist zuletzt bei steigenden Handelsumsätzen auf vermehrtes Kaufinteresse gestoßen. Das zeugt von wachsendem Vertrauen.

Das Papier ist zuletzt bei steigenden Handelsumsätzen auf vermehrtes Kaufinteresse gestoßen. Das zeugt von wachsendem Vertrauen. Bullishe Divergenzen: Der Trendstärkeindikator MACD steigt seit geraumer Zeit gegen den Trend der Aktie. Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) hat sich stabilisiert.

Der Trendstärkeindikator MACD steigt seit geraumer Zeit gegen den Trend der Aktie. Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) hat sich stabilisiert. Chance auf Trendwende: Angesichts der technischen Verbesserung, des vermehrten Interesses sowie der überschaubaren Bewertung liegt eine Turnaround-Chance vor.

Vom Hoffnungsträger zum Krisenfall – und zurück?

Lange galt Illumina und seine Forschung als eine der ganz großen Hoffnungen im Kampf gegen Krebserkrankungen. Der von Grail entwickelte Flüssigbiopsietest sollte mithilfe sogenannter zirkulierender Tumorzellen schadhaftes Gewebe schon erkennen können, bevor sich erste Symptome einer Krebserkrankung zeigen. Die mit diesem Verfahren verbundenen Hoffnungen machten die Illumina-Aktie in der Zeit, zu der Grail zum zweiten Mal zum Konzern gehörte, zum Shooting-Star der Biotechnologiebranche: Die Aktie entwickelte sich innerhalb des US-Technologieindex Nasdaq 100 zu einem der Top-Performer.

Diesen Erwartungen konnten Illumina und Grail jedoch nicht standhalten. Das Testverfahren lieferte nicht die erhofften Ergebnisse, erwies sich in Studien als unzuverlässig – und brachte seinen Entwicklern juristische Klagen von Investoren ein, die sich von den Versprechen des Unternehmens getäuscht fühlten. Die Aktie ging schließlich in den Sinkflug über und musste mittlerweile sowohl den Nasdaq 100 als auch den US-Gesamtmarktindex S&P 500 verlassen. Der traurige Höhepunkt: Im Oktober 2023 ordnete die Europäische Kommission an, dass Illumina die Grail-Übernahme rückabwickeln muss. Das ist im vergangenen Jahr per Spin-off geschehen. Beide Unternehmen gehen somit zum bereits zweiten Mal getrennte Wege.

Langsam zeigen sich die ersten Bullen

Nach einer ersten Aufwärtsphase der Illumina-Aktie unmittelbar nach der vollzogenen Abspaltung schlugen die Verkäuferinnen und Verkäufer im ersten Quartal dieses Jahres erneut zu und sorgten so für den tiefsten Stand seit 12 Jahren. Im Bereich von 75 US-Dollar, wo eine langfristige Unterstützung liegt, stieß das Papier aber auf erstes Kaufinteresse. Seither hat sich das Kursgeschehen stabilisiert, eine Gegenbewegung ist angelaufen.

Eine Erholung der Aktie wurde aus technischer Perspektive vor allem aufgrund des Relative-Stärke-Index (RSI) immer wahrscheinlicher. Der nämlich notierte tief im überverkauften Bereich. Während ein Stand von 30 Punkten den Schwellenwert zwischen einem fortgeschrittenen Abwärtstrend und überverkauften Zuständen markiert, lag der RSI von Illumina auf Wochenbasis zeitweise bei 20 Zählern. Das stellt einen Extremwert dar.

Trendstärkeindikator deutet auf Entspannung hin

Doch auch der Trendstärkeindikator MACD hatte Anteil an der jüngsten Erholung. Dieser befindet sich gegen den Abwärtstrend der Aktie bereits seit Mai 2022 in einem Aufwärtstrend. Es liegt also eine mehrjährige bullishe Divergenz vor, die mittel- und langfristig in eine nachhaltige Trendwende münden könnte.

Noch notiert der auf Wochenbasis ermittelte MACD aber unter der Nulllinie, sodass von einem mittelfristigen Aufwärtstrend keine Rede sein kann. Dafür aber hat er sich erstens über die (rote) Signallinie geschoben, was als Entspannungssignal gilt und für das weitere Nachlassen von Abwärtsdynamik spricht. Zweitens hat er sich immerhin auf Tageskursbasis über die Nulllinie verbessert. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend der Aktie liegt also bereits vor.

Erholung zeigt erste Erfolge – Auftakt zu nachhaltiger Trendwende?

Diesem sind frühe Erfolge gelungen. Einerseits konnte die Aktie die aktuell bei 78,41 US-Dollar verlaufende 50-Tage-Linie zurückerobern, das gilt als frühes prozyklisches Kaufsignal. Andererseits ist der lange technische Schwäche anzeigende RSI auf Tageskursbasis in den Bereich der Stärke zurückkehrt. Mit dem Sprung über die Marke von 85 US-Dollar könnte die Aktie bald einen ersten Achtungserfolg erzielen.

Dabei ist bemerkenswert, dass sich das Handelsvolumen in den vergangenen Wochen mit dem steigenden Kurs verbessert hat. Das zeigt, dass die Aktie wieder verstärkt auf den Kurszetteln der Anlegerinnen und Anlegern gelandet ist und das Vertrauen der Investoren in eine Erholung sowohl der Geschäfte als auch der Aktie gestiegen ist. Üblicherweise bedeuten in der technischen Analyse die gleichzeitig steigender Kurse und Volumen eine nachhaltige Bewegung. Die aktuell zu beobachtende Erholung könnte also dauerhaft sein.

Dabei gefällt auch das Kursmuster, denn die Aktie deutet eine U-förmige Konsolidierung (Untertassenformation) an. Diese gelten, einmal in Fahrt gekommen, als besonders bullish. An Platz zur Oberseite fehlt es der Aktie jedenfalls nicht, denn der nächste Widerstand wartet erst bei der psychologisch wichtigen Marke von 100 US-Dollar, während die 200-Tage-Linie, deren Überwinden auch für eine langfristige Trendwende spräche, bei rund 198 US-Dollar verläuft. Neue Mehrjahrestief sollten die Käuferinnen und Käufer allerdings vermeiden. Die nämlich würden das bullishe Setup zunichtemachen und für neue Verkaufssignale sorgen.

Bayer jetzt den Laufpass geben – und auf Illumina setzen?

Zumindest wenn es nach der Meinung der Wall Street geht, sind neue Tiefs jedoch nicht zu befürchten, denn diese sind durchaus zuversichtlich für die Aktie. Zum Kauf ist Illumina insgesamt siebenmal empfohlen, fünf weitere Male wird das Übergewichten geraten. Eine Position zum Halten sehen demgegenüber zehn Analystinnen und Analysten, während zweimal das Untergewichten empfohlen wird. Das ergibt in Summe das Rating „Übergewichten“. Im Mittel wird ein Kursziel von 107,96 US-Dollar angegeben, was gegenüber dem Schlusskurs von Montag einer Upside von 27,0 Prozent entspricht.

Angesichts der anhaltenden Talfahrt der Aktie ist die fundamentale Bewertung eine der günstigsten der vergangenen Jahre. Für das laufende Geschäftsjahr ist Illumina mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,1 bewertet, für 2026 beträgt das geschätzte KGV 18,1. Damit liegt der Konzern zwar um rund 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt, allerdings ist ein Bewertungsaufschlag aufgrund der technologischen Spitzenposition gerechtfertigt.

Dazu kommt, dass die Unternehmensbilanz trotz des Hin und Zurück bei Grail gesund geblieben ist: Einer langfristigen Verschuldung von knapp 1,5 Milliarden US-Dollar stehen liquide Reserven in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar gegenüber. Die in den vergangenen beiden Geschäftsjahren ausgewiesenen Verluste sind außerdem auf Wertminderungen zurückzuführen, die weitestgehend ohne Auswirkungen auf den Cashflow blieben.

Das hebt Illumina positiv von Bayer ab, das mit seiner missglückten Übernahme in allergrößten finanziellen Schwierigkeiten steckt und sich eine Grundkapitalerhöhung von bis zu 30 Prozent vorbehält. Wer als Anlegerin, als Anleger gerne antizyklisch investiert und auf der Suche nach Turnaround-Chancen ist, der findet sie daher derzeit eher bei Illumina als bei den Leverkusenern.

Illumina auf einen Blick

ISIN: US4523271090

US4523271090 Börsenwert: 13,1 Milliarden US-Dollar

13,1 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2025e: 20,1

20,1 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Simulation oder Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen.

Die angebotenen Beiträge stellen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar, weil sie die persönlichen Verhältnisse des Kunden nicht berücksichtigen. Sie dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung.

Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG ist grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden und ein Totalverlust des investierten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Anleger sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren.

