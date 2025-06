Was steuerlich möglich ist, und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Wer sein bestehendes Wohngebäude energetisch saniert,

kann Steuern sparen. Und zwar bis zu 40.000 Euro. Das Finanzamt will dann aber

unter anderem eine Bescheinigung des ausführenden Fachunternehmens sehen. Dafür

stellt das Bundesfinanzministerium (BMF) ab diesem Jahr ein neues Muster zur

Verfügung und bietet einen Fragen-Antworten-Katalog an. Was wird wie hoch und

wann beziehungsweise wie lange gefördert, wer darf die Maßnahmen ausführen: Der

Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) klärt auf.



Finanzamt will Bescheinigung nach amtlichem Muster





Damit eine energetische Sanierungsmaßnahme steuerlich gefördert wird, müssen

mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. Zunächst greift das Ganze nur bei einem

"begünstigten Objekt": Wer Ausgaben steuerlich geltend machen möchte, muss

Eigentümer oder Eigentümerin des Gebäudes sein, dieses muss zu eigenen

Wohnzwecken genutzt werden, in Deutschland oder in der EU stehen und bei Beginn

der Maßnahme mindestens zehn Jahre alt sein. Darüber hinaus ist eine

Bescheinigung über die vorgenommenen Arbeiten nach amtlich vorgeschriebenem

Muster erforderlich. Und Rechnungen dürfen nicht bar bezahlt worden sein.



Die besagte Bescheinigung muss vom ausführenden Fachunternehmen oder Personen

mit einer Ausstellungsberechtigung nach Paragraf 88 Gebäudeenergiegesetz

ausgestellt werden. Frühere Musterbescheinigungen hat das BMF ab 2025 zu einem

einheitlichen Muster zusammengeführt und bietet dieses auf seinen Webseiten zum

Download an.



Welche Maßnahmen werden gefördert?



Sind die Voraussetzungen erfüllt, stellt sich die Frage, welche energetischen

Maßnahmen überhaupt steuerlich gefördert werden. Das BMF listet folgende auf:



- Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen oder Geschossdecken

- Erneuerung von Fenstern oder Außentüren und Verbesserung des sommerlichen

Wärmeschutzes

- Erneuerung und Einbau von Lüftungsanlagen

- Erneuerung der Heizungsanlage

- Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern diese älter als zwei Jahre

sind

- Einbau digitaler Systeme zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung



Darüber hinaus ist auch die steuerliche Förderung einer energetischen

Baubegleitung und Fachplanung möglich. Diese muss von entsprechend zugelassenen

Energieberaterinnen und -beratern oder Energieeffizienz-Expertinnen und

-Experten durchgeführt werden.



Bis zu 40.000 Euro Steuerermäßigung



Die Steuerermäßigung für energetische Sanierungsmaßnahmen beläuft sich auf bis

zu 40.000 Euro. Und zwar auf drei Jahre verteilt: Im Kalenderjahr des

Abschlusses der Maßnahme sowie im darauffolgenden Kalenderjahr ist eine

Steuerermäßigung von jeweils 7 Prozent der Kosten möglich (jeweils höchstens

14.000 Euro) und im letzten Jahr nochmals eine von 6 Prozent (höchstens 12.000

Euro). Dieser Zeitrahmen ist fix, Steuerpflichtige haben kein Wahlrecht, in

welchen Jahren sie in den Genuss der Ermäßigung kommen möchten. Kosten für eine

energetische Baubegleitung und Fachplanung dürfen allerdings direkt zu 50

Prozent abgesetzt und müssen nicht über mehrere Jahre verteilt werden.



Wichtig: Wurden bereits zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse für

die energetische Sanierung gewährt oder ist die Maßnahme öffentlich gefördert,

gibt es keine Steuerermäßigung mehr. "Deshalb ist es ratsam, sich vor der

Sanierungsmaßnahme steuerlichen Rat zu holen, um die optimale Variante zu

finden", sagt VLH-Vorstandsmitglied Uwe Rauhöft.



