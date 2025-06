Starke Performance Kontron Aktie legt zu - 10.06.2025

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Kontron Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,28 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kontron Aktie damit um +2,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,83 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +19,73 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,38 % geändert.

Kontron Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,16 % 1 Monat +0,83 % 3 Monate -1,28 % 1 Jahr +7,70 %

Informationen zur Kontron Aktie

Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,51 Mrd.EUR wert.

Anfängliche moderate Kursverluste am deutschen Aktienmarkt haben sich am Dienstagvormittag etwas ausgeweitet. Vor Nachrichten aus London, wo China und die USA gegenwärtig über den Handelsstreit sprechen, gehen Investoren keine Risiken mehr ein. …

Die Konsolidierung unter dem Rekordhoch hat sich am Dienstag am deutschen Aktienmarkt fortgesetzt. Im frühen Handel gab der Dax um 0,2 Prozent auf 24.118 Zähler leicht nach. Am Pfingstmontag hatte das Börsenbarometer in einem lethargischen Handel …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Kontron Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.