Deutsche Bank Research hebt Ziel für BAT auf 3800 Pence - 'Buy'

@ , AndrijaWarum findet ihr den Scandinavian Tobacco so attraktiv? Der Gewinn ist schon mehrere Jahre in Folge rückläufig. Die Dividendenrendite liegt derzeit(sofern nicht gekürzt wird, was angesichts der Trends der rückläufigen Gewinne pro Aktie bei eigentlich steigenden Umsätzen seit 2022 auf Dauer schwierig sein dürfte) mit 9,79 Prozent auch nicht viel höher und die Rückforderung der 12% Quellensteuer die nicht angerechnet werden scheint sehr schwierig zu sein. Rest der Bilanzdaten sieht gut aus, positiv hervorzuheben ist die hohe Eigenkapitalquote von 55 Prozent. Ansonsten hab ich mich mit dem Unternehmen noch nicht großartig beschäftigt, hab nur einen Blick in die Bilanz / GUV geworfen.Viele ausländische Besitzer dänischer Wertpapiere berichten, es dauert oft Monate bis Jahre. Und man muss ein Fremdwährungskonto haben, weil die nur in dänischen Kronen erstatten. Warum sollte man sich so etwas antun? Oder verzichtet ihr dann auf die 12 Prozent? Lest euch mal die Kommentare unter dem Artikel durch. Sicher nicht repräsentativ. Aber ich hätte auf so was keine Lust. Habe das in ähnlicher Form mal bei Enel mitgemacht. Und letzten Endes nie meine Quellensteuer von den italienischen Finanzbehörden wiedererhalten. Das war ein Kampf gegen Windmühlen. In Frankreich absolut das gleiche. Einzige Ausnahme nach meiner Erfahrung ist die Schweiz. Deshalb investiere ich in solchen Ländern nur äußerst ungern. In Summe über die Jahre ist das bei längerer Haltedauer nämlich eine gute Stange Geld.