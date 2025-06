SAUBER. SCHÖN. SYSTEMRELEVANT / Wie die Schönheits- und Haushaltspflegebranche Deutschland wirtschaftlich und gesellschaftlich zusammenhält (FOTO)

Frankfurt (ots) - Obwohl sie täglich Millionen Menschen begleitet, wird ihre

Bedeutung manchmal unterschätzt: Die Schönheits- und Haushaltspflegebranche ist

weit mehr als ein Konsumsektor. Sie verbindet wirtschaftliche Stärke mit

gesellschaftlichem Nutzen - und wirkt als stabilisierender Faktor in

herausfordernden Zeiten. Eine neue Studie der Unternehmensberatung Roland Berger

GmbH im Auftrag des Industrieverbands Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW)

zeigt, was die Branche zur Resilienz von Wirtschaft und Gesellschaft beiträgt.



Unterschätzte Größe mit Substanz





Mit einem Inlands- und Exportumsatz von 34,6 Mrd. Euro sowie 16,2 Mrd. EuroBruttowertschöpfung in Produktion und Vertrieb stellt die Schönheits- undHaushaltspflegebranche eine bedeutende wirtschaftliche Säule in Deutschland dar.Zu ihr zählen über 1.000 kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) und rund60 Großunternehmen. Diese Firmen und ihre Zulieferer sichern 533.000Arbeitsplätze entlang der Wertschöpfungskette - in der Stadt wie auf dem Land,über Generationen hinweg. Ein Blick auf die Zahlen der letzten Jahre zeigt: DieBeschäftigungsrate blieb selbst in wirtschaftlich angespannten Zeiten stabil -ein klarer Hinweis auf die Widerstandsfähigkeit der Branche. Und doch wird nebenihrer wirtschaftlichen Bedeutung auch die gesellschaftliche Relevanzgelegentlich unterschätzt.Hohe Wirkung im Alltag: Pflegeprodukte als Stabilisatoren in KrisenzeitenDie Branche produziert zentrale Anker für Alltag, Gesundheit und Selbstwert:Körperpflege- und Reinigungsprodukte fördern nicht nur Hygiene, sondern gebenauch emotionale Stabilität - gerade in Krisenzeiten. Damit stiftet der Sektoreinen unverzichtbaren Beitrag zur gesellschaftlichen Resilienz. Was im Kleinenbeginnt - das tägliche Pflegeritual - entfaltet im Großen Wirkung: Wenn MenschenStruktur, Sicherheit und Wohlbefinden erleben, stärkt das auch dengesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Verbindung von individueller Stabilität undkollektiver Widerstandskraft macht die Schönheits- und Haushaltspflege zu einemintegralen Bestandteil einer belastbaren Gesellschaft.Wirtschaftskraft trifft InnovationsdynamikDie Branche investiert nicht nur in Produkte, sondern in die Zukunft. Mitdurchschnittlich 700.000 Euro Sachanlage pro Unternehmen und einerInnovationsquote von 25 % zählt sie zu den innovativsten und dynamischstenKonsumgütermärkten Europas. Der Fokus liegt auf Funktionalität, Nachhaltigkeitund gesellschaftlicher Relevanz - von wasserarmen Rezepturen über veganeFormulierungen bis zu kreislauffähigen Verpackungslösungen. Nachhaltigkeit ist