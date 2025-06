Sama wurde unter die Top 3 der inspirierendsten Arbeitsplätze im Nahen Osten und Afrika gereiht

Zertifizierte „Benefit Corporation“ erntet große Anerkennung für Inspiration, Wohlbefinden und Inklusion am Arbeitsplatz und weitet ihr verantwortungsbewusstes KI-Datengeschäft in Nordamerika, Europa und Afrika kontinuierlich aus

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 10. Juni 2025 / Sama, der führende Anbieter von zweckorientierter, verantwortungsbewusster Unternehmens-KI mit agilem Daten-Labeling für das Modelltraining und die Leistungsevaluierung, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen bei den Inspiring Workplaces Awards 2025 für die Region Naher Osten & Afrika den dritten Platz in der Gesamtwertung belegt hat. Die unabhängige Fachjury verlieh Sama zudem eine besondere Anerkennung in den Kategorien „Inspiring Wellbeing“ und „Inspiring Inclusion“ und hob damit das Bekenntnis des Unternehmens zu einer „People First“-Kultur hervor, die seinen internationalen Kunden sowohl gesellschaftliches Ansehen als auch Geschäftserfolge beschert.

In Zusammenarbeit mit The Engage Group bewertet Inspiring Workplaces Group (IW) die Teilnehmer anhand von sechs Säulen – Kultur und Zielsetzung (Culture & Purpose), Führung (Leadership), Wohlbefinden (Wellbeing), Inklusion (Inclusion), Mitarbeiterbefragung (Employee Voice) und Mitarbeitererfahrung (Employee Experience) – und verlangt dabei nicht nur Umfrageergebnisse, sondern auch einen detaillierten Investitionsnachweis. Mit dem Programm, das bereits das zehnte Jahr seines Bestehens feiert, werden Organisationen geehrt, die vorleben, wie man mit der bevorzugten Behandlung der Mitarbeiter sein nachhaltiges Wachstum befeuert. Dass Sama in einem Atemzug mit Branchenführern wie Intelcia und KEO International Consultants genannt wird, zeugt vom ganzheitlichen Ansatz des Unternehmens in Bezug auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter, deren berufliche Entwicklung und den Einfluss auf die Gemeinschaft.

„Unsere Mission war seit jeher in der Tatsache begründet, dass in der realen Welt Talent und Begabung gleichmäßig verteilt sind, Chancen jedoch nicht“, so Wendy Gonzalez, CEO von Sama. „Die Auszeichnung für Wohlbefinden und Inklusion ist eine Bestätigung für die Systeme, die wir bei uns eingerichtet haben – angefangen von der betriebsinternen psychologischen Beratung über eine umfassende klinische Betreuung bis hin zu einem soliden Karrieretraining. So sind unsere Teams in der Lage, in verantwortungsvoller Weise Innovationen für einige der anspruchsvollsten KI-Anwendungen der Welt auf den Weg zu bringen.“