Kundengeld unterschlagen - Deutsche Bank feuert Mitarbeiter

vicky112 schrieb 07.06.25, 06:32

Info: Heute 07.06.2025 ab 02:37 Uhr Meldung in CGTN-TV (GLOBAL BUSINESS): "Germany's DEUTSCHE BANK is considering stablecoins and tokenized deposits." [consider/ing = in Betracht ziehen/erwägen] Neue Wege?/jüngere Kunden? 2) Im* Börsenpflichtblatt "DER AKTIONÄR" No.23/2025 vom 30.05.25 steht auf Seite 85 ein Artikel und wichtige Kennzahlen über die Deutsche Bank, z.B. auch das die Bank ein weiteres Aktienrückkaufprogramm für das 2te Halbjahr 2025 bei der EZB beantragt hat. Derzeit läuft bereits ein Programm in Höhe von 750 Mio €. Aktie Schlusskurs gestern bei 24,65€. Kursziel* 28€. Euch VG