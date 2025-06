Deutschlands Autobranche hat die Talsohle noch nicht erreicht

Köln (ots) -



- Atradius: Automotive-Industrie muss ihre Strategie überdenken

- Zulieferer drohen vom Markt gedrängt zu werden

- Atempause für Europas E-Autohersteller durch Strafzölle auf chinesische

EV-Importe



Zu hohe Kapazitäten, zu niedrige Nachfrage, das Damoklesschwert US-Zölle:

Deutschlands Automobilindustrie ist auf einer Marterstrecke unterwegs.

Stellenstreichungen, Werksschließungen, Produktionsverlagerungen und sinkende

Gewinne der Hersteller und Zulieferer sind die Folge. "Deutschlands

Vorzeigebranche hat die Talsohle noch nicht erreicht", sagt Jens Stobbe, Manager

Risk Services beim internationalen Kreditversicherer Atradius.





Nachdem die Automobilproduktion in Deutschland 2023 durch Nachholeffekte inFolge der Corona-Pandemie um 13,1 Prozent stieg, befindet sie sich seither imAbwärtstrend. 2024 ging die Produktion um 5,7 Prozent zurück. Für 2025 erwartetAtradius ein weiteres Minus von 5,0 Prozent und für 2026 von weiteren 2,6Prozent. "Noch können sich die Hersteller diese Schwächephase durch das in derVergangenheit aufgebaute finanziellen Polster leisten, doch die Luft wirddünner", sagt Jens Stobbe. Vier-Tage-Wochen und Gehaltsverzicht seien vor diesemHintergrund lediglich Überbrückungshilfen. Tatsächlich müsste sich die deutscheAutomobilindustrie aber neu erfinden oder zumindest einer Schlankheitskurunterziehen. "In vielen Werken laufen deutlich weniger als die möglicheProduktionsmenge vom Band - eigentlich besteht die Notwendigkeit zu drastischenEinschnitten wie Werksschließungen, um profitabel zu sein." Doch dies seipolitisch schwer umzusetzen. Dennoch dürfte auch in diesem Jahr die Zahl derStellenstreichungen in der deutschen Automobilindustrie das Niveau von 2024erreichen, glaubt Jens Stobbe. Im Jahr 2024 wurden in Deutschland 19.000Arbeitsplätze in der Automobilindustrie abgebaut.Auch mit Blick auf die EU sieht es nicht besser aus. Nach einem Rückgang um 5,1Prozent im vergangenen Jahr erwartet Atradius für die Automobilproduktion in derEU einen erneuten Rückgang um 3,7 Prozent. Die Wirtschaftsleistung in Europableibt gedämpft und zudem dürften die Neuwagenkäufe in den kommenden Monatenweiterhin schwach bleiben, da die Verbraucher in der aktuellen konjunkturellenLage große Anschaffungen aufschieben. Für 2026 wird nur eine leichte Erholungvon 0,4 Prozent prognostiziert.Absatzschwäche der Hersteller trifft Zulieferer hartHart trifft es vor diesem Hintergrund aber nicht nur die Hersteller, sonderninsbesondere auch die Zulieferer. Sie sind von den Absatzplänen derAutomobilhersteller abhängig. Und die Autobauer werden angesichts der eigenenangespannten Lage voraussichtlich nicht mehr so großzügig bei der Zahlung von