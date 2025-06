Leichte Verluste - UBS unter Druck

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstagmittag leicht nachgegeben. Dabei setzte sich das unspektakuläre Geschäft vom Vortag fort. Der EuroStoxx 50 sank am Mittag um 0,22 Prozent auf 5.409,66 Punkte. Außerhalb des Euroraums kletterte der Londoner Leitindex FTSE 100 um 0,39 Prozent auf 8.867,04 Zähler. Der Schweizer SMI fiel dagegen nach der Feiertagspause am Vortag um 0,49 Prozent auf 12.306,10 Punkte.

Weiterhin standen die Handelsgespräche zwischen den USA und China im Zentrum. "Es herrschen teilweise Zweifel vor, dass bei dem Treffen in England tatsächlich der große Wurf gemacht werden kann", so Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Strafzollthematik ist sehr komplex und die chinesische Regierung will gesichtswahrend aus diesem Streit hervortreten."