Schwarz Digits und MaibornWolff schließen strategische Partnerschaft für souveräne Cloud-Innovation (FOTO)

Neckarsulm (ots) -



- Schwarz Digits liefert mit STACKIT eine datensouveräne Cloud als Grundlage für

unabhängige und sichere IT-Infrastrukturen aus Deutschland für Europa.

- MaibornWolff ergänzt mit tiefgreifender Expertise in der Entwicklung komplexer

IT-Systeme und datengetriebener Lösungen.

- Gemeinsames Ziel ist die sichere und zukunftsorientierte Digitalisierung von

Unternehmen auf Basis einer DSGVO-konformen Cloud.



Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, und MaibornWolff,

ein renommierter Experte für die Entwicklung komplexer IT-Systeme, geben eine

strategische Partnerschaft bekannt. Ziel dieser Kooperation ist es, Unternehmen

in Deutschland und Europa umfassende souveräne und sichere

Digitalisierungslösungen anzubieten, die auf der STACKIT Cloud basieren.





Ein zentraler Fokus der Zusammenarbeit liegt auf der gemeinsamen Entwicklung und

Umsetzung von individuellen Plattformlösungen, Analyse-Workloads und

KI-Anwendungen, die vollständig auf den Cloud-Diensten von STACKIT betrieben

werden. Diese Lösungen ermöglichen es Unternehmen, auch hochkritische Workloads

sicher in die Cloud zu verlagern - ohne Kompromisse bei Compliance, Performance

oder Datensouveränität.



Datensouveränität im Fokus



"Der Bedarf an unabhängigen und sicheren IT-Infrastrukturen sowie nach Expertise

in der Umsetzung komplexer Digitalisierungsprojekte steigt kontinuierlich", so

Bernie Wagner, Bereichsvorstand Sales Schwarz Digits und CEO STACKIT. "Mit

MaibornWolff haben wir einen Partner gefunden, der unsere Vision von digitaler

Souveränität teilt und dessen tiefgreifende Expertise in der Softwareentwicklung

und Cloud-Transformation perfekt zu unserem souveränen Cloud-Angebot STACKIT

passt. Gemeinsam können wir Unternehmen dabei unterstützen, ihre digitalen

Prozesse zukunftssicher und selbstbestimmt auf Basis einer in Deutschland

gehosteten Cloud zu gestalten und gleichzeitig höchste Anforderungen an

Datensicherheit und -kontrolle zu erfüllen."



"Wir bei freuen uns sehr über die neue Partnerschaft. Die Chemie zwischen den

Menschen bei STACKIT und MaibornWolff stimmte von Anfang an. Diese Partnerschaft

bringt unsere Expertise in der Entwicklung komplexer IT-Systeme mit einer

innovativen europäischen Cloud-Plattform zusammen", so Alexander Hofmann, CTO

bei MaibornWolff. "Damit folgen wir konsequent dem Wunsch unserer Kunden nach

mehr Souveränität und Multi-Cloud-Strategien. Für unsere Kunden liegt der Nutzen

auf der Hand: Höchste Datensouveränität durch eine Cloud, die in Deutschland und

Österreich betrieben wird und strengste europäische Standards erfüllt. Gemeinsam

mit dem Top Team von STACKIT beschleunigen wir so die Digitalisierungsprojekte

unserer Kunden und richten ihre Systeme zukunftssicher auf eine moderne

Cloud-Architektur aus."



Pressekontakt:



Schwarz Digits

Telefon +49 7132 30-490490

mailto:presse-digits@mail.schwarz



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176941/6051878

OTS: Schwarz Digits