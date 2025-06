US-Gesundheitsminister entlässt Impf-Expertengremium

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy hat das gesamte Impfgremium der US-Gesundheitsbehörde CDC aufgelöst. "Wir entlassen die 17 derzeitigen Mitglieder des Gremiums, von denen einige in letzter Minute von der Biden-Regierung ernannt wurden", schrieb Kennedy in einem am Montag (Ortszeit) erschienenen Meinungsbeitrag im "Wall Street Journal".

Das "Advisory Committee on Immunization Practices" (ACIP) arbeitet Empfehlungen für den Einsatz von Impfstoffen in den USA aus und legt diese der CDC vor. Die Gesundheitsbehörde muss sich nicht an die Empfehlungen des ACIP halten, tut dies aber meist.