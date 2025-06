DAX in der Konsolidierung gefangen

Die Zahlen, die über das Wochenende aus China kamen, machen deutlich, wie wichtig jetzt Fortschritte in den laufenden Verhandlungen zwischen den beiden Wirtschaftsmächten sind. Die Ausfuhren aus dem Reich der Mitte in die USA sind im Mai um 35 Prozent eingebrochen, das Minus bei den Importen lag bei 18 Prozent. Die Gespräche zu einer Lösung des Handelsstreits werden heute in London fortgesetzt, Ausgang offen. Noch überwiegt an der Börse der Optimismus, dass ein Kompromiss gefunden wird.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Knackpunkt in den Verhandlungen dürfte der Umgang mit den sogenannten seltenen Erden werden. 90 Prozent der begehrten Industriemetalle kommen aus dem Reich der Mitte. Damit könnte Peking die besseren Karten in der Hand haben, wenn es um die Frage geht, wie weit Washington von den Anfang April angekündigten und nun pausierenden reziproken Zöllen von 145 Prozent heruntergehen will und wird. Die Chinesen könnten Trump auflaufen lassen, womit viel Enttäuschungspotenzial für die gerade nach weiteren positiven Impulsen suchenden Aktienmärkte besteht.

Interessanter Aspekt der Handelsbilanzzahlen aus China: Die Ausfuhren nach Deutschland stiegen im Jahresvergleich schon den zweiten Monat in Folge um gut 20 Prozent. Die Rolle als Ausweichmarkt des Zollkonflikts ist eine große Chance, die den DAX noch ein Stück attraktiver als die Indizes an der Wall Street machen könnte. Noch ist der Index unterhalb seines Allzeithochs in der Konsolidierung gefangen. Ein Scheitern der Gespräche in London dürfte zunächst zwar auch den DAX in Mitleidenschaft ziehen. Mittel- bis langfristig allerdings könnten die Kapitalströme aus den USA nach Europa anhalten.

Kapitalabzug gibt es aktuell in den zuvor stark gelaufenen Rüstungsaktien. Anleger nehmen auch bei Rheinmetall weiter Gewinne mit. Vom Hoch hat die Aktie bereits 220 Euro verloren und könnte jetzt einen ersten Halt in der Region zwischen 1.600 und 1.630 Euro finden.