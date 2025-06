Merz würdigt 'außergewöhnlichen Mut' der Biontech-Gründer

Sailer2020 schrieb 05.06.25, 10:15

Retro55, deine Meinung darf man natürlich haben ... sie ist für mich aber schwer nachvollziehbar. Angesichts der anstehenden Zahlungen und des aktuellen Cash-Bestands würde BioNTech, wenn sie noch deutlich fallen sollte, weit unter ihrem Kassenbestand gehandelt werden ...ganz ohne Berücksichtigung von Patenten, zukünftigen Einnahmen aus Corona-Impfungen (auch wenn diese rückläufig sind), Beteiligungen an anderen Unternehmen etc. Das wäre doch völlig absurd ... fast schon dumm.



Da muss ich wieder mein Lieblingsbeispiel Palantir bringen: Die wird mit rund 300 Milliarden bewertet, ist damit etwa 15-mal so schwer wie BioNTech – und macht gerade mal den gleichen Umsatz, den BioNTech dieses Jahr allein mit der 1,5-Milliarden-Zahlung von Bristol Myers und den Corona-Impfstoffen einnimmt. Was soll man da noch sagen?

Eigentlich müsste sich BioNTech erst mal verzehnfachen, bevor man überhaupt über einen weiteren Kursrückgang spricht. Genau das ist mein Gedanke: Ich glaube, BioNTech hat ein enormes Verzehnfachungspotenzial – und das mit einer eingebauten Sicherheitslinie auf Höhe des Cash-Bestands. Eigentlich ein echtes Träumchen.



Und nur, um dir meine Ernsthaftigkeit in diesem Thema zu verdeutlichen: Ich halte 3000 Stück BioNTech in meinem Depot. Nicht, um anzugeben – aber damit du einordnen kannst, wie sehr ich selbst von dieser Position überzeugt bin. Das ist nicht irgendein kleiner Depotanteil... denn ich bin nicht Reich, sondern meine mit Abstand größte Position, deutlich übergewichtet. Warum? Weil ich selten ein so starkes Chance-Risiko-Verhältnis gesehen habe wie bei dieser Aktie im letzten Jahr.



Wenn jetzt noch ein bisschen Momentum in den Biotech-Sektor kommt – AI ist ja langsam mal auserzählt, die nächste „Kuh“, die durchs Dorf getrieben wird, könnte wieder Biotech sein ... dann wird eine so prominente und namensstarke Aktie wie BioNTech ganz vorne mitlaufen. Und sie hat dafür die Story, sie hat die Substanz, sie hat die Kasse.



Ich rechne in den nächsten Wochen mit einem stetigen Strom an News – sei es durch Studienfortschritte, neue Zahlen oder Partnerschaften. Der Newsflow dürfte sehr konstant bleiben. Und Bristol Myers wird sicherlich auch seinen Teil beitragen. Wenn ein Konzern wie Bristol so viel Geld in die Hand nimmt, ist das kein Taschengeld – das ist strategisch motiviert. Sie werden alles daransetzen, das in den USA auch groß auf die Straße zu bringen.

Das bedeutet: Wir stehen hier nicht nur auf einer soliden Basis durch den Cash-Bestand, sondern haben gleichzeitig das Potenzial für einen deutlichen Hebel durch den Markt, durch Stimmung und durch Substanz. Für mich ein klarer Fall von: Selten bessere Voraussetzungen gesehen.