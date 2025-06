Omada führt KI-Assistenten für Identity Governance Administration ein

Governance und Administration (IGA), hat die allgemeine Verfügbarkeit seines

Dänemark (ots) - Omada A/S, ein weltweit führender Anbieter im Bereich IdentityGovernance und Administration (IGA), hat die allgemeine Verfügbarkeit seinesKI-Assistenten der nächsten Generation, Javi, bekannt gegeben. Dieser ermöglichtes Unternehmen, Identitäten und Zugriffsrechte (https://omadaidentity.com/products/functionality/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=Press+Release)mit unerreichter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4441918-1&h=1359650415&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4441918-1%26h%3D1903471015%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fomadaidentity.com%252Fsolutions%252Fefficiency%252F%253Futm_source%253DPR%2526utm_medium%253Dreferral%2526utm_campaign%253DPress%252BRelease%26a%3Defficiency&a=Effizienz , https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4441918-1&h=2251904472&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4441918-1%26h%3D3853768989%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fomadaidentity.com%252Fsolutions%252Fsecurity%252F%253Futm_source%253DPR%2526utm_medium%253Dreferral%2526utm_campaign%253DPress%252BRelease%26a%3Dsecurity&a=Sicherheit und Einfachheitzu verwalten.Javi basiert auf dem Microsoft Semantic Kernel und bietet eine dialogorientierteund benutzerfreundliche Schnittstelle für wichtige IGA-Aufgaben. Javi lässt sichnahtlos in gängige Kollaborationstools wie Microsoft Teams integrieren undvereinfacht die IGA-Verwaltung durch die Rationalisierung von Prozessen wie:

- Antrag auf Zugang: Zugriffsanfrage einreichen.

- Zugangsgenehmigungen: Anträge entgegennehmen und genehmigen.

- Benachrichtigungen und Erinnerungen: Proaktive Benachrichtigungen über

kritische Aufgaben, ausstehende Genehmigungen und Compliance-Aktivitäten.

- Produkt-Dokumentation: Auf genaue, kontextbezogene Produktinformationen,

einschließlich häufig gestellter Fragen, Benutzerhandbücher und technischer

Dokumente zugreifen.

- Analysen und Berichte: Detaillierte https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=444191

8-1&h=1440179601&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3

D4441918-1%26h%3D3706896381%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fomadaidentity.com%252Fso

lutions%252Fcompliance%252F%253Futm_source%253DPR%2526utm_medium%253Dreferral%

2526utm_campaign%253DPress%252BRelease%26a%3Dcompliance&a=Compliance-Berichte

und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4441918-1&h=482528187&u=https%3A%2F%2F

c212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4441918-1%26h%3D4106146102%26u%3

Dhttps%253A%252F%252Fomadaidentity.com%252Fproducts%252Ffunctionality%252Fiden

tity-governance%252F%253Futm_source%253DPR%2526utm_medium%253Dreferral%2526utm

_campaign%253DPress%252BRelease%26a%3Dgovernance&a=Governance-Einblicke

generieren.

- Einblicke in Rollen und Empfehlungen: KI-gesteuerte Empfehlungen für

optimierte Rollenzuweisungen und Zugriffsüberprüfungen.



Javi verschafft Kunden einen entscheidenden Vorteil, da sie eine vertraute

Oberfläche nutzen können, die jede Sprache unterstützt. So werden Reibungspunkte

reduziert, die Effizienz gesteigert und Nutzer können IGA-Aufgaben problemlos

bewältigen. Dies minimiert Schatten-IT und beschleunigt Abläufe durch

kontextbezogene Interaktionen. Javi ist flexibel konzipiert, wird kontinuierlich

erweitert und integriert neue Funktionen schnell. Mithilfe generativer KI und

Analytik liefert Javi Erkenntnisse, die Entscheidungen erleichtern, Vertrauen

und Übersicht erhöhen und die Prinzipien "Zero Trust" und "Least Privilege"

stärken.



Benoit Grangé, Chief Technology and Product Officer, Omada, kommentiert: "Mit

Javi bringen wir die Macht der KI direkt in die Hände jedes Identitätsnutzers

und machen komplexe IGA-Prozesse so einfach wie ein Gespräch. Es ist ein großer

Schritt vorwärts in unserer Mission, Identitätsmanagement für Unternehmen

überall intelligenter, zugänglicher und intuitiver zu machen."



Weitere Informationen finden Sie hier

(https://omadaidentity.com/resources/product-brief/javi-omada-ai-assistant/) .



