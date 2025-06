AKTIE IM FOKUS Kontron auf Hoch seit Ende März nach Auftrag Ein Großauftrag der tschechischen Bahn hat die Papiere von Kontron am Dienstag kräftig angetrieben. An der Spitze im SDax der kleineren Börsentitel in Deutschland gewannen sie zuletzt mehr als 5 Prozent auf 24,18 Euro. Die Anteile des …