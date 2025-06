Nach Bitcoin-Affäre Neue Justizministerin in Tschechien Die Affäre um eine mysteriöse Millionenschenkung in Bitcoin hat in Tschechien zu einem Wechsel an der Spitze des Justizministeriums geführt. Präsident Petr Pavel vereidigte am Dienstag in Prag die studierte Juristin Eva Decroix als Nachfolgerin von …