Novo Nordisk: Jetzt geht es Schlag auf Schlag!

Gegenüber dem Stand vor einem Jahr hatte die Aktie auf dem Höhepunkt der Talfahrt mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Das hatte zur Folge, dass der Vorstandsvorsitzende Lars Fruergaar Jørgensen seinen Hut nehmen musste . Wie sinnvoll dieser Schritt angesichts der im vergangenen Jahr noch dramatischen Überbewertung der Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt war, sei dahingestellt. Fakt ist jedoch: Für die Aktie geht es seit einigen Wochen wieder stetig bergauf. So auch am Dienstag.

Investor mit hoher Erfolgsquote steigt ein!

Nach einem am Sonntagabend veröffentlichten Bericht der Financial Times legt die Aktie knapp 3 Prozent zu. Offenbar hat der in London beheimatete, aktivistische Vermögensverwalter Parvus Asset Management eine Position aufgebaut und Novo-Nordisk-Aktien gekauft. In der Vergangenheit hatte der Hedgefonds mit Beteiligungen bei Ryanair, der UniCredit sowie Flutter Entertainment, einem auf Sportwetten und Online-Casinos spezialisierten Glücksspielkonzern, großen Erfolg.

Dementsprechend folgen am Dienstag viele Anlegerinnen und Anleger Parvus Asset Management und greifen bei der Aktie ebenfalls zu. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters wollte sich Novo Nordisk jetzt nicht zum Einstieg äußern, man habe den Vorgängen "nichts hinzuzufügen". Offenbar möchte der Hedgefonds beim noch zu vergebenden CEO-Posten ein Wörtchen mitreden.

Aktie nimmt wichtige Hürden

Im dänischen Handel klettert die Aktie erstmals seit Ende März über die vielbeachtete Marke von 500 Dänischen Kronen, während sie am deutlich liquideren Handelsplatz in New York vorbörslich um 2,2 Prozent gestiegen ist und vor dem (nachhaltigen) Sprung über die 75-Dollar-Marke steht.

Die Keilformation, die sich zuletzt im kurzfristigen Chart gebildet hatte, dürfte damit nach oben aufgelöst werden, was für zusätzliches Kaufinteresse und einen mittelfristigen Anstieg in Richtung 200-Tage-Linie sorgen könnte, die gegenwärtig bei 93,80 US-Dollar verläuft.

Fazit: Da geht noch mehr!

Mit Blick auf die Bewertung hat Parvus Asset Management ein gutes Auge bewiesen: Für 2025 ist das Papier mit dem 18,7-fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Für 2026 ist Novo Nordisk sogar nur mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 bewertet. Das liegt nicht nur unter dem Branchendurchschnitt, sondern vor allem weit unter den Bewertungsvielfachen des direkten Konkurrenten Eli Lilly.

Zumindest aus einer fundamentalen Perspektive sollte die Novo-Nordisk-Aktie auf dem Markt für Abnehmpräparate daher die erste Wahl für Anlegerinnen und Anleger sein. Eine fortgesetzte Erholung ist angesichts des verbesserten Charts der Aktie sowie des Einstiegs von Parvus wahrscheinlich.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,41 % und einem Kurs von 67,60EUR auf Tradegate (10. Juni 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.

