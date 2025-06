Börsen Update Europa - 10.06. - FTSE Athex 20 stark +2,03 %

Der TecDAX steht bei 3.930,28 PKT und verliert bisher -0,05 %.

Top-Werte: Kontron +5,97 %, SUESS MicroTec +1,92 %, ATOSS Software +1,75 %

Flop-Werte: HENSOLDT -2,13 %, IONOS Group -1,14 %, Deutsche Telekom -0,82 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.417,96 PKT und steigt um +0,17 %.

Top-Werte: Stellantis +2,57 %, Ferrari +1,69 %, ENI +1,25 %

Flop-Werte: BNP Paribas (A) -1,52 %, Intesa Sanpaolo -1,47 %, Banco Santander -0,95 %

Der ATX steht aktuell (13:59:20) bei 4.413,54 PKT und fällt um -0,43 %.

Top-Werte: DO & CO +1,76 %, Immofinanz +1,52 %, Andritz +0,98 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -1,59 %, BAWAG Group -1,20 %, Erste Group Bank -0,86 %

Der SMI steht bei 12.316,05 PKT und verliert bisher -0,22 %.

Top-Werte: Holcim +1,18 %, Sonova Holding +0,88 %, CIE Financiere Richemont +0,84 %

Flop-Werte: UBS Group -3,86 %, Zurich Insurance Group -1,38 %, Swiss Life Holding -0,89 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 7.793,00 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: Stellantis +2,57 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +1,48 %, Renault +1,13 %

Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -3,61 %, Credit Agricole -1,87 %, Societe Generale -1,52 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.501,70 PKT und verliert bisher -0,13 %.

Top-Werte: Volvo Registered (B) +1,37 %, Skanska (B) +1,00 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,91 %

Flop-Werte: Telia Company -0,73 %, ABB -0,31 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -0,30 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 4.520,00 PKT und steigt um +2,03 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,05 %, Public Power +2,02 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,76 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -2,80 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -2,27 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,58 %