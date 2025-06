Der ehemalige Atlassian-Vertriebsleiter Chris Moojen wird Chief Revenue Officer bei Lansweeper

„Wir freuen uns sehr, Chris bei Lansweeper willkommen zu heißen", sagt Dave Goossens, CEO von Lansweeper. „Seine profunde Erfahrung in den Bereichen Vertrieb und Marketing, kombiniert mit seiner unermüdlichen Tatkraft und Leidenschaft, wird uns helfen, unser Wachstum weiter zu beschleunigen. Chris wird eine zentrale Rolle dabei spielen, unseren Kunden dabei zu helfen, das volle Potenzial der Lansweeper-Daten für ihre KI-Initiativen zu nutzen. Seine Führungsqualitäten werden auch beim Aufbau starker Technologiepartnerschaften, die die Zukunft unserer Plattform prägen werden, eine wichtige Rolle spielen."

„Was mich an Lansweeper gereizt hat, ist ihre einzigartige Position in der Welt des IT-, OT- und IoT-Asset-Managements", sagt Chris Moojen. „Meiner Meinung nach kann kein anderes Unternehmen ein solches Maß an Einblick und Verwaltbarkeit ALLER Vermögenswerte innerhalb eines Unternehmens bieten. Dadurch können die Kunden von Lansweeper nicht nur von der besten Asset-Management-Lösung ihrer Klasse profitieren, sondern auch die Daten im System nutzen, um einen Mehrwert für ihr Unternehmen zu schaffen. Die Möglichkeit, sowohl Lansweeper als auch das Ökosystem aus Kunden und Partnern dabei zu unterstützen, das Potenzial der Technology Asset Intelligence voll auszuschöpfen, hat mich begeistert und mich dazu bewogen, mich für dieses Unternehmen zu entscheiden."

Als CRO wird Moojen die globale Go-to-Market-Organisation von Lansweeper leiten und Kunden dabei unterstützen, vollständige Transparenz über ihre IT-, OT- und IoT-Ressourcen zu erlangen und gleichzeitig die Daten freizusetzen, die für die Umsetzung von KI-Initiativen der nächsten Generation erforderlich sind.

Informationen zu Lansweeper

Lansweeper ist der führende Anbieter von Technology Asset Intelligence und bietet eine einzige Quelle der Wahrheit für vollständige Transparenz über IT-, OT- und IoT-Assets - einschließlich Software - über den gesamten Technologiebereich hinweg. Seit 2004 unterstützt Lansweeper Unternehmen dabei, wettbewerbsfähig zu bleiben – mit präzisen, verwertbaren Daten, die die Sicherheit erhöhen, strategische Entscheidungen vorantreiben und die betriebliche Effizienz steigern.

Die leistungsstarke Plattform durchbricht Datensilos und fördert die nahtlose Zusammenarbeit zwischen IT-, Sicherheits- und Finanzteams. Lansweeper unterstützt IT-Teams bei der Optimierung von Leistung und Ausfallsicherheit, ermöglicht MSPs eine höhere Wertschöpfung und ein schnelleres Wachstum und gibt ISVs die Möglichkeit, ihre Lösungen zu differenzieren.

Mehr als 20.000 Kunden, darunter CMA CGM, Rentokil, Fiskars, Nestlé und Nvidia, vertrauen auf Lansweeper - Unternehmen, Behörden, Finanzinstitute, Nichtregierungsorganisationen und Universitäten weltweit.

Weitere Informationen unter www.lansweeper.com

