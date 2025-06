Zehn Tote bei Schüssen an Schule in Graz - Täter tot Nach den Schüssen an einer Schule in Österreich hat die Polizei zehn Todesopfer bestätigt. Es gebe auch mehrere Schwerverletzte, schrieb die Polizei auf X. Eine genaue Zahl gab sie jedoch nicht bekannt. Zuvor hatte die Polizei bereits mitgeteilt, …