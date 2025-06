"Wo Qualität zu Hause ist" rückt lokale Produktion und Vertrauen in den Mittelpunkt (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Procter & Gamble Aktie Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 143,3 auf Tradegate (10. Juni 2025, 14:28 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Procter & Gamble Aktie um -2,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,45 %. Die Marktkapitalisierung von Procter & Gamble bezifferte sich zuletzt auf 335,74 Mrd.. Procter & Gamble zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0780. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4100 %. Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 177,00USD.

Schwalbach am Taunus (ots) - In einer Zeit, in der Menschen nach Beständigkeit,Verlässlichkeit und Orientierung suchen, zeigt Procter & Gamble (P&G), wasQualität heute wirklich bedeutet: Produkte, die den Alltag erleichtern,Innovationen, die neue Standards setzen, unternehmerische Verantwortung, dieüber die Produkte hinausgeht - und das alles mit einer starken Verankerung amStandort Deutschland. Mit der Kampagne "Wo Qualität zu Hause ist" rückt P&G abdem 10. Juni 2025 die Menschen, die dahinterstehen, die Orte, an denen sieentsteht, und das Qualitätsversprechen der Marken in den Mittelpunkt.Unterstützt wird die Initiative von Kai Pflaume, der als Brückenbauer zwischenden Generationen die Botschaft glaubwürdig und nahbar transportiert.P&G: Qualität und Innovation aus Deutschland - für DeutschlandViele Millionen Menschen in Deutschland vertrauen seit Jahrzehnten auf dieMarken und Produkte von P&G. Was viele nicht wissen: Rund 10.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zehn Standorten - davon acht Werke inBerlin, Crailsheim, Euskirchen, Groß-Gerau, Kronberg, Marktheidenfeld, Walldürnund Worms - produzieren innovative Lösungen "von hier für hier". Dabei istDeutschland mehr als nur ein Produktionsstandort: Das German Innovation Center(GIC) in Schwalbach und Kronberg ist das größte Forschungszentrum von P&Gaußerhalb der USA und spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung innovativerProdukte wie den Oral-B iO Zahnbürsten oder recycelbarer Verpackungen für Markenwie Pampers."Nähe entsteht für uns dort, wo wir die Lebenswirklichkeit der Menschenverstehen und Verantwortung übernehmen: mit Produkten, die den Alltag wirklichbesser machen, mit starken Marken, die u. a. hier in Deutschland entwickelt undproduziert werden, und mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jeden Tag mitLeidenschaft und Sorgfalt arbeiten" , sagt Astrid Teckentrup, Vorsitzende derGeschäftsführung von Procter & Gamble in Deutschland, Österreich und derSchweiz.Kai Pflaume besucht Orte, an denen Qualität entstehtDas Gesicht der Kampagne ist Kai Pflaume - ein Sympathieträger mit hohermedialer Reichweite, der Menschen aller Altersgruppen erreicht. Mit seinerNeugier, seinem hohen Anspruch an Qualität und seiner verbindenden Artverkörpert er genau die Werte, für die P&G in Deutschland steht. In der Kampagne"Wo Qualität zu Hause ist" begibt sich Kai Pflaume auf eine persönliche Reisedurch die Werke und Entwicklungsstandorte von P&G. In Begegnungen mitMitarbeitenden und Partnern geht er der Frage nach, was Qualität heute bedeutet,wie sie gesehen, gefühlt und gelebt wird.