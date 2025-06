Xiaomi SU7 Ultra offiziell in Gran Turismo 7 (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Erstmals wird ein High-Performance-Elektrofahrzeug von Xiaomi

Teil der weltweit führenden Rennsimulation



Xiaomi und Polyphony Digital haben im Rahmen der ersten Runde der Gran Turismo

World Series 2025 eine wegweisende Partnerschaft bekanntgegeben. Im Mittelpunkt

der Zusammenarbeit steht die Integration des Flaggschiffmodells Xiaomi SU7 Ultra

- ein luxuriöses, leistungsstarkes Elektrofahrzeug - in die international

gefeierte Rennsimulation Gran Turismo 7 für PlayStation 4 und PlayStation 5. Es

ist das erste Mal, dass ein Fahrzeug von Xiaomi in der Spielreihe erscheint.



Gran Turismo gilt als eine der authentischsten Fahrsimulationen der Welt und

bildet reale Fahrzeugparameter detailgetreu ab. Die Bedeutung von Gran Turismo

geht dabei weit über Videospiele hinaus. Die Serie bringt nicht nur Innovationen

in den Bereichen Fahrzeugdynamik und Sicherheitsstandards voran, sondern vereint

auch Automobilfans auf der ganzen Welt. Die Aufnahme des Xiaomi SU7 Ultra

unterstreicht den wachsenden Einfluss intelligenter

High-Performance-Elektrofahrzeuge auf die Automobilbranche.







Gründer, Vorsitzenden und CEO der Xiaomi Group, Lei Jun, zu einem persönlichen

Austausch in Peking. Im Rahmen dieses Treffens testete Yamauchi den Xiaomi SU7

Ultra in einer Probefahrt und besichtigte die EV-Produktionsstätte in Yizhuang.



Kazunori Yamauchi kommentierte: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit

Xiaomi. Die chinesische Automobilindustrie hat einen bemerkenswerten Fortschritt

gemacht, und Xiaomi - als neu etablierter Akteur in dieser Industrie - hat mit

dem Xiaomi SU7 ein außergewöhnliches Fahrzeug geschaffen. Das Auto ist ein

integraler Bestandteil des umfassenden Smart-Ökosystems von Xiaomi, das von

Smartphones über Wearables bis Haushaltsgeräte reicht. Darüber hinaus hat der

Xiaomi SU7 Ultra Prototyp auf dem Nürburgring alle bisherigen Leistungsrekorde

gebrochen. Angesichts dieser Erfolge bin ich zutiefst beeindruckt von Xiaomis

Mut, Neugier, Leidenschaft und unermüdlichem Engagement, solche Meilensteine zu

erreichen. Dieser Geist steht in tiefem Einklang mit der Philosophie von Gran

Turismo und Polyphony Digital."



Lei Jun ergänzte: "Wir fühlen uns zutiefst verbunden mit Herrn Yamauchis

visionärer Philosophie, eine bessere Gesellschaft durch Technologie zu schaffen.

Sie steht in Einklang mit Xiaomis Mission, allen Menschen weltweit ein besseres

Leben durch erschwingliche und innovative Technologien zu ermöglichen. Diese

gemeinsamen Werte sind die Basis für unsere Zusammenarbeit." Er betonte

gemeinsamen Werte sind die Basis für unsere Zusammenarbeit." Er betonte

außerdem: "Die weltweite Reputation von Gran Turismo für kompromisslose Qualität





