Usbekistan sieht Wachstum der Auslandsinvestitionen von über 60 Prozent im Jahr 2024

TASHKENT, Uzbekistan, 10. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Ausländische Investitionen in Usbekistan wachsen schnell, da das Land im Jahr 2024 einen Anstieg von über 60 Prozent auf 34,9 Milliarden Dollar verzeichnete, wie ein heute vom Ministry of Investment, Industry and Trade (MIIT) der Republik Usbekistan veröffentlichter Bericht bestätigt. Es wird erwartet, dass die internationalen Investitionen in dem Land im Jahr 2025 42 Milliarden Dollar erreichen werden, da die Dynamik zunimmt.

Das neue Usbekistan: Das große Land mit den großen Möglichkeiten - der Bericht über die ausländischen Direktinvestitionen "Reform in Aktion" FDI Report wird zum Auftakt des Internationalen Investitionsforums in Taschkent vorgestellt

Der Bericht: Das neue Usbekistan: The Big Country With Big Opportunities - Reform In Action", zeigt den Weg des Landes zu einem führenden Ziel für FDI. Usbekistan hat mutige Schritte zur Überarbeitung seiner Steuerstruktur, zur Straffung der Vorschriften und zur Modernisierung seines Rechtsrahmens unternommen, um die Geschäftstätigkeit einfacher, schneller und transparenter zu gestalten. Dieser Prozess wurde im Rahmen der Strategie "Uzbekistan 2030" vorangetrieben, einem zukunftsorientierten Fahrplan, der alle Bereiche der nationalen Wirtschaft umgestalten soll.

Nicht weniger als 18 Unternehmen haben sich für Initial Public Offerings (IPOs) angemeldet, ein Beweis dafür, dass Usbekistan in der Gunst des Privatkapitals steigt.

Zu den wichtigsten Punkten des Berichts gehören:

Ein wachsender grüner Energiesektor mit dem Ziel, die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bis Ende 2025 auf 26 Prozent zu steigern;

Von 2019 bis 2025 werden über die Notierung an der London Stock Exchange Staatsanleihen im Wert von 12 Mrd. USD emittiert, im Jahr 2025 bereits 2,84 Mrd. USD;

Investition von 3 Milliarden Dollar in ein KI-fähiges und nachhaltiges Rechenzentrum mit einer Kapazität von 250 MGWs;

Bis April 2025 hatte Usbekistan 28 Sonderwirtschaftszonen (SWZ), 389 kleine Industriezonen (SIZ), 23 Technologieparks und 355 Cluster eingerichtet. In diesen Zonen sind insgesamt 6.997 Unternehmen angesiedelt, davon 1.032 in SWZ, 2.981 in SIZ, 2.606 in Technologieparks und 378 in Clustern;

hatte Usbekistan 28 Sonderwirtschaftszonen (SWZ), 389 kleine Industriezonen (SIZ), 23 Technologieparks und 355 Cluster eingerichtet. In diesen Zonen sind insgesamt 6.997 Unternehmen angesiedelt, davon 1.032 in SWZ, 2.981 in SIZ, 2.606 in Technologieparks und 378 in Clustern; 76 strategische Projekte im Wert von über 2,6 Mrd. USD, die in den nächsten drei Jahren geplant sind, um die Gewinnung und Verarbeitung von 28 wichtigen Mineralien zu fördern;

Die Reise zu den Aktienmärkten wurde durch die Auflegung des Uzbekistan's National Investment Fund (UzNIF) mit Franklin Templeton als Treuhänder und Fondsmanager angeführt;

National Investment Fund (UzNIF) mit als Treuhänder und Fondsmanager angeführt; 40 Prozent der usbekischen Bevölkerung sind unter 25 Jahre alt;

Es wird prognostiziert, dass der E-Commerce bis 2027 9-11 Prozent des gesamten Einzelhandelsumsatzes ausmachen wird.

Der Bericht wurde offiziell am ersten Tag des Tashkent International Investment Forum in Taschkent vorgestellt, wo internationale Investoren, politische Entscheidungsträger und Wirtschaftsführer das wahre New Uzbekistan entdecken: Das große Land mit den großen Möglichkeiten. Unter dem diesjährigen Motto "Reform in Aktion" werden über 3.000 internationale Teilnehmer aus 95 Ländern zu dem Forum erwartet, das vom 9. bis 12. Juni im CAEx Uzbekistan stattfindet.

Der Bericht wurde von Hudson Sandler mit Unterstützung von PricewaterhouseCoopers (PwC) verfasst und enthält Einblicke von Unternehmen und Sponsoren, darunter auch die von Hudson Sandler: ACWA Power, Uzum, KOC Construction, Vision Invest, AKSA Energy, UzOman, Coca-Cola, TBC Bank Uzbekistan, European Investment Bank, Franklin Templeton, OTP Group, Ipoteka Bank, DataVolt, Miahona, StoneX, Halyk Bank und Squire Patton Boggs.

Den vollständigen Bericht können Sie unter https://invest.miit.uz/ lesen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2706251/MIIT_Uzbekistan.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/usbekistan-sieht-wachstum-der-auslandsinvestitionen-von-uber-60-prozent-im-jahr-2024-302477730.html