US-Aktien: Kapitalflucht im Wert von 37.000.000.000 US-Dollar

Zum Vergleich: Im November und Dezember letzten Jahres kauften dieselben Investoren noch netto 201 Milliarden US-Dollar.

Er fügt hinzu: "Und das geschieht, obwohl sich der Markt erholt und die 90-tägige gegenseitige Zollpause, die am 10. April begann, weiterhin gilt. Ausländer ziehen sich aus US-Aktien zurück."

Allerdings berichtet Kobeissi auch, dass Privatanleger die Lücke füllen und die Märkte stützen und so den Kapitalabfluss ausgleichen könnten. Unter Berufung auf Daten von JPMorgan Chase berichtet der Analyst, dass Privatanleger Dutzende Milliarden US-Dollar in börsengehandelte Fonds (ETFs) und Einzelaktien investieren.

"Privatanleger kauften im Mai 23 Milliarden US-Dollar an US-Aktien, zusätzlich zu 40 Milliarden US-Dollar im März und April. Seit Jahresbeginn haben private Investoren einen Rekordwert von 150 Milliarden US-Dollar in ETFs und Einzelaktien investiert," so der Analyst.

In der vergangenen Woche kauften US-Kleinanleger Aktien im Wert von 6,8 Milliarden US-Dollar, davon flossen 4,4 Milliarden US-Dollar in Tesla.

Amerikanische Fondsmanager sehen aber neben der US-Handelspolitik noch weitere Schwierigkeiten, warum der US-Markt ausländisches Kapital verlieren könnte. Nämlich durch das "One Big Beautiful Bill Act", das im Mai das Repräsentantenhaus passiert hat. Es zielt darauf ab, ausländische Unternehmen mit Sitz in den USA aus Ländern mit "unfairen ausländischen Steuern" durch eine Regelung namens Section 899 zu bestrafen.

Beispiel: Wenn du als ausländischer Anleger aus einem Land kommst, das von den USA als "diskriminierendes Land" eingestuft wird (zum Beispiel wegen Digitalsteuern oder Mindeststeuern auf US-Unternehmen), musst du mit deutlich höheren US-Steuern auf deine Kapitalerträge rechnen.

US-Hedgefondsmanager sind dagegen: So würde nämlich noch mehr Kapital aus den USA abgezogen werden. Denn: Renditen aus US-Anlagen könnten spürbar sinken, und Investitionen in den USA steuerlich unsicherer und teurer machen.

Ausländische Investoren halten laut Apollo Global Management derzeit 19 Billionen US-Dollar an US-Aktien, 7 Billionen an US-Staatsanleihen und 5 Billionen an US-Krediten. Experten warnen vor einem Dominoeffekt und möglichen Vergeltungsmaßnahmen anderer Länder, sollte Section 899 in Kraft treten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,32 % und einem Kurs von 276,0EUR auf Tradegate (10. Juni 2025, 16:22 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 292,90 $ , was einem Rückgang von -7,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Die USA haben fertig! 5 Aktien für den China-Boom 5 Aktien für den China-Boom Jetzt Report kostenlos herunterladen!