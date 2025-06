Gold könnte das Finanzsystem in den Abgrund reißen, warnt die EZB

Die Europäische Zentralbank (EZB) warnt in ihrem aktuellen Financial Stability Review vor potenziell gravierenden Risiken am Goldmarkt. Grund ist die zunehmende Nachfrage nach Gold-Terminkontrakten mit physischer Lieferung. Diese Entwicklung könne nicht nur einzelne Marktteilnehmer unter Druck setzen, sondern das gesamte Finanzsystem destabilisieren.

Gold gilt als Krisenwährung und Inflationsschutz. Der enge Zusammenhang zwischen politischer Unsicherheit und Goldpreis zeigte sich zuletzt im Vorfeld der US-Wahl. Die Zahl zur Lieferung angemeldeter Terminkontrakte erreichte im Januar 2025 ein Rekordniveau – der höchste Stand seit Juli 2007. Vor diesem Hintergrund verzeichneten die Goldlager der New Yorker Comex-Börse einen deutlichen Bestandsanstieg, auch weil Händler vermehrt Gold aus London verschiffen ließen. Zwei Faktoren trieben diesen Trend: Befürchtete US-Zölle und ein Preisvorteil in New York gegenüber London.