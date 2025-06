CEOTRONICS AG (von BankM AG): Kaufen

Unternehmen: CEOTRONICS AG

ISIN: DE0005407407



Anlass der Studie: vorl. GB 2024/25, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen

seit: 10.06.2025

Kursziel: EUR 15,71

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 10.6.2025, vormals Halten Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

2024/25 besser als erwartet abgeschlossen



Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat die angehobene Umsatzprognose und auch unsere Schätzungen leicht übertroffen. Bei einem Konzernumsatz von EUR 55,8 Mio. (+88,4%) wurde ein Auftragseingang von EUR 44,9 Mio. verzeichnet. Der 51,7%ige Rückgang im Auftragseingang erklärt sich aus dem SmG-Großprojekt (Basiseffekt), das den Vorjahreswert drastisch erhöht hat. Der Auftragsbestand übersteigt mit rd. EUR 60 Mio. in absoluter Höhe den Jahresumsatz, ist aber gegenüber dem Vorjahreswert um rd. 15,4% abgeschmolzen. Wichtiger für die weitere Kursentwicklung ist jedoch: 1) Das SmG-Großprojekt hat Leuchtturmcharakter und öffnet der CEOTRONICS den Zugang zu größeren Aufträgen anderer NATO-Armeen; der Ende April 2025 vermeldete Auftrag (Volumen EUR 13,5 Mio.) bestätigt dies in unseren Augen. 2) Kleine Technologie-Unternehmen aus der EU, die an ReARM Europe partizipieren können, rücken stärker in den Anlegerfokus. Im Vergleich mit diesen Unternehmen ist die Bewertung der CEOTRONICS-Aktie noch moderat.

Unsere DCF-Analyse ergibt einen Wert pro Aktie von EUR 9,47 und die Peer Group-Betrachtung auf Basis 2025/26 und 2026/27 im Mittel einen Wert pro Aktie von EUR 21,94. Bei gleicher Gewichtung beider Ansätze liegt der Faire Wert pro Aktie bei EUR 15,71. Unser Fairer Wert liegt damit 15,1% über dem aktuellen Kurs. Daher stufen wir unser Anlageurteil von "Halten" auf "Kaufen" herauf.



2153274 10.06.2025 CET/CEST



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEOTRONICS Aktie Die CEOTRONICS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 13,45 auf Tradegate (10. Juni 2025, 15:22 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEOTRONICS Aktie um -9,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,78 %. Die Marktkapitalisierung von CEOTRONICS bezifferte sich zuletzt auf 98,72 Mio.. CEOTRONICS zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8000Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000Euro was eine Bandbreite von -26,20 %/-40,96 % bedeutet.