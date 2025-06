Vergiss BYD: 1 Dividenden-, Value- & Warren-Buffett-Style-Aktie mit 7,3 % Rendite

Auch heute hat sich an dieser Situation wenig geändert. Während Analysten die größten Konzerne abdecken und überbewertete stark gestiegene Aktien populär sind, bleiben Value- und Dividendenperlen oft unentdeckt.

So wie dieses spanische Unternehmen:

Logistikdienstleister mit Wettbewerbsvorteilen

Logista Integral (ehemals Compañía de Distribución Integral Logista Holdings) ist ein bedeutender Distributions- und Logistikdienstleister mit Sitz in Leganés bei Madrid (Spanien) und ist neben Spanien auch in Frankreich, Italien, Portugal, den Benelux-Ländern und in Polen aktiv.

Logista verfügt mittlerweile über rund 700 Plattformen und 400 Lager, von denen es etwa 200.000 Verkaufsstellen mit Tabak, Convenience-Produkten, Medikamenten, Büchern, Zeitschriften und digitalen Services beliefert.

Zu den Kunden zählen die Tabakindustrie, Verlage, Buchhandlungen, die Pharmabranche, E-Transaction-Anbieter, Einzel- und Großhändler und der öffentliche Sektor.

Dank eines effizienten Netzwerks, eigener Point-of-Sale-Systeme und zertifizierter Logistikqualität – etwa nach ISO 9001 und GDP-Standards – bietet Logista umfangreiche Lösungen an. Dazu zählen neben klassischer Distribution auch Paket-, Express- und temperaturgeführte Logistik sowie digitale E-Transactions.

Mit seiner technologischen Stärke und der Spezialisierung auf lokale Märkte agiert Logista als echter „One-Stop-Vertriebspartner“. So sichert sich das Unternehmen im europäischen Logistikmarkt eine führende Position.

Solide Geschäftsentwicklung

In den vergangenen sieben Jahren (2018 bis 2024) ist Logista trotz aller zwischenzeitlichen Krisen kontinuierlich gewachsen. Umsatz und Gewinn sind in diesem Zeitraum von 9.476 auf 12.985 Millionen Euro beziehungsweise von 156,7 auf 308 Millionen Euro gestiegen.

Zwar fällt die Gewinnmarge aufgrund des Geschäftsmodells im Durchschnitt mit 1,8 Prozent gering aus, zeigt jedoch eine steigende Tendenz. Darüber hinaus erreicht die durchschnittliche Eigenkapitalrendite hohe 37,2 Prozent.

Nettomarge in %

Eigene Darstellung

Ein Manko ist die geringe Eigenkapitalquote von nur 7,9 Prozent (2024), die sich jedoch seit Jahren stabil entwickelt. Zu den Gründen könnten die fremdfinanzierte internationale Expansion, eine Maximierung der Kapitalrenditen und die hohe Dividendenausschüttung zählen.

Hohe Dividende & stetige Ausschüttungen

Logista-Aktionäre sind aufgrund der hohen Ausschüttungsquote von über 74 Prozent der Gewinne weniger von der Aktienkursentwicklung abhängig. Seit 2015 ist die Dividende, die im Februar und im August ausgezahlt wird, mit den Erträgen von 0,80 auf 1,92 Euro je Aktie gestiegen.

Bei einer für dieses Jahr (2025) prognostizierten Ausschüttung von 2,09 Euro notiert Logista Integral derzeit zu einer Dividendenrendite von sehr hohen 7,34 Prozent (10.06.2025).

Eigene Darstellung

Interessante Aktionärsstruktur

Der Tabakkonzern Imperial Brands ist mit 50,01 Prozent der größte Anteilseigner. Darüber hinaus ist auch der spanische Milliardär und Unternehmer Fernando Maria Masaveu Herrero mit fünf Prozent investiert. Hinzu kommt eine Beteiligung der bekannten Schweizer Value-Fondsmanager Quantex.

Fazit

Logista Integral verfügt nicht nur über eine gute Marktstellung im Logistiksegment, über eine solide Ergebnisentwicklung und starke Ankeraktionäre, sondern ist mit seiner hohen Dividendenrendite und einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,6 auch günstig bewertet.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion

Die Compania de Distribucion Integral Logista Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 27,96EUR auf Tradegate (13. Juni 2025, 08:26 Uhr) gehandelt.