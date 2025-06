Wie KWADRAT Marken sichtbar macht (FOTO)

Passau (ots) - Zwischen Leuchtschriften, bunten Prospektwänden und Give-awaysverschwimmen auf Messen oft die Unterschiede. Doch wer im Gedächtnis bleibenwill, braucht mehr als dekorative Kulisse - er braucht Haltung. Dabei sindMessen die perfekte Bühne, um Haltung zu zeigen und Marken erlebbar zu machen.KWADRAT aus Passau macht genau das möglich: strategische Konzepte, die weit überdas übliche Design hinausgehen und Unternehmen wirklich sichtbar machen -authentisch und nachhaltig.Messen gelten als zentrale Bühne, um sich am Markt zu positionieren und dieeigene Marke sichtbar zu machen. Doch obwohl sie große Chancen bieten, bleibtder erhoffte Effekt oft aus. Zwischen standardisierten Kataloglösungen und engenDeadlines verlieren viele Unternehmen ihre eigentliche Botschaft aus dem Blick -oder setzen sie nicht konsequent genug um. Wer sich nicht klar und authentischpositioniert, bleibt im lauten Getümmel unsichtbar. Die Folge: Messeauftrittewirken beliebig und austauschbar, Produkte und Menschen treten hinter einemnichtssagenden Design zurück, das keine Verbindung zum Publikum schafft. Stattechter Substanz gibt es oft nur Show - eine Inszenierung, die kaum im Gedächtnisbleibt und letztlich nichts bewirkt. "Viele Stände sehen nett aus, sind aberinhaltlich leer. Sie überlassen die Wirkung dem Zufall", bringt es KonstantinKatsikis auf den Punkt."Wir setzen bewusst früher an und verstehen Messen als Bühne für Haltung - nichtals reine Fläche für Werbemittel", fügt er hinzu. Gemeinsam mit seinem Team vonKWADRAT entwickelt Konstantin Katsikis maßgeschneiderte Messe- undAusstellungskonzepte, die auf Substanz und inhaltlicher Tiefe basieren. Dasinterdisziplinäre Team aus Kommunikationsstrategen, Designern, Raumgestalternund Illustratoren setzt auf inhaltlich getriebene Raumkonzepte - nicht aufoberflächliches Design. Ihr Leitprinzip lautet: Haltung vor Hülle. KonstantinKatsikis vereint dabei seine Erfahrungen aus Architektur, Markenentwicklung undStorytelling. Sein Ziel ist es, Unternehmen eine Bühne zu leihen, auf der siesich authentisch und wirkungsvoll präsentieren können. Ob 9 Quadratmeter oder 90- entscheidend ist immer, was beim Gegenüber hängen bleibt. Die Konzepte vonKWADRAT fußen auf strategischem Denken, klarem Design und der gezieltenVerbindung analoger und digitaler Elemente.Mehr als ein Stand: Marken auf Messen erlebbar machenAuf vielen Messen wirken Stände austauschbar und bleiben kaum in Erinnerung. Werauffallen will, braucht mehr als ein gutes Produkt - ein durchdachtes Konzept,das Marke und Raum intelligent verbindet. KWADRAT sieht Messeauftritte als klare