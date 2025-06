JPMORGAN stuft Porsche AG auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Nach einer Autokonferenz habe er an seinen Gewinnschätzungen für den Sportwagenbauer nichts geändert, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag …