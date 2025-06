IonQ-Aktien: Mit Amazon, Nvidia und AstraZeneca zum nächstem Quantensprung?

Während Tech-Giganten wie Google und IBM seit Jahren mit Milliardenbudgets an Quantencomputern forschen, hat sich ein unscheinbares US-Unternehmen aus Maryland in eine der führenden Positionen gekämpft: IonQ. Das 2015 von Physikprofessor Chris Monroe und Jungsang Kim gegründete Start-up setzt nicht auf supraleitende Qubits wie die Konkurrenz, sondern auf gefangene Ionen – eine Technologie, die präziser, skalierbarer und weniger fehleranfällig sein soll.

Die disruptive Technologie: Ionenfallen statt Superconducting Während IBM und Google ihre Quantenprozessoren auf extrem tiefe Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt herunterkühlen müssen, arbeitet IonQs System bei Raumtemperatur. Die Qubits – die quantenmechanischen Pendants zu klassischen Bits – werden durch elektromagnetisch gefangene Ytterbium-Atomkerne erzeugt. Der Vorteil: längere Kohärenzzeiten und weniger Rauschen, was präzisere Berechnungen ermöglicht. "Unser Ansatz ist wie der Bau eines Sportwagens, während andere Lastwagen optimieren", sagt CEO Peter Chapman, ein Ex-Amazon-Manager, der die kommerzielle Vermarktung IonQ vorantreibt. In diesen Sportwagen sind schon Investoren wie Hyundai, Airbus und Lockheed Martin eingestiegen und setzen bereits auf IonQs Technologie, etwa für Batterieforschung, Logistikoptimierung und Materialwissenschaften. Mittlerweile ist der Sportwagen allerdings zu klein geworden. Mit Nvidia, Amazon Web Services (AWS) und AstraZeneca ist der Kundenkreis auf einen Schlag um drei weitere prominente Kunden angewachsen. Jetzt muss schon ein Multivan her.

IonQ beschleunigt Quantensimulationen für Pharmaforschung

Der Quantencomputing-Pionier hat einen bedeutenden Fortschritt bei der Anwendung seiner Technologie in der Pharmaforschung vermeldet. In einer Kooperation mit AstraZeneca, AWS und Nvidia gelang es, quantenklassische Simulationen für chemische Verbindungen 20-mal schneller durchzuführen als in früheren Tests. Das Projekt könnte die Entwicklung neuer Medikamente deutlich beschleunigen – ein milliardenschwerer Markt, in dem Rechenzeit oft der limitierende Faktor ist.

Technologie-Stack: Quanten-Hybridansatz mit AWS und Nvidia

Der Workflow kombiniert IonQs Forte-Quantenprozessor – basierend auf gefangenen Ionen – mit Nvidias CUDA-Q-Plattform für Hybrid-Computing und AWS Braket sowie ParallelCluster für Cloud-basierte Hochleistungsberechnungen. Ziel war es, die frühe Phase der Wirkstoffentwicklung zu optimieren, in der normalerweise monatelange Simulationen erforderlich sind.

"Durch die Integration unserer Quantenhardware mit klassischer HPC-Infrastruktur konnten wir die Rechenzeit von Monaten auf Tage verkürzen – ohne Abstriche bei der Genauigkeit", erklärte Peter Chapman, CEO von IonQ. Der Ansatz könnte insbesondere für die Modellierung von Proteinstrukturen oder Molekülwechselwirkungen relevant werden, ein zentrales Feld für AstraZeneca.

Branchenrelevanz: Quantencomputing als Gamechanger für Biotech?

Die Pharmaindustrie gehört zu den frühen Adoptoren von Quantentechnologien, da selbst Supercomputer an Grenzen stoßen, wenn es um die Simulation quantenmechanischer Effekte in Molekülen geht. IonQ und seine Partner demonstrieren, dass Hybrid-Systeme bereits heute praktischen Nutzen bringen können – auch wenn "vollständige" Quantencomputer noch Jahre entfernt sind.

"Dies ist kein Laborexperiment mehr, sondern ein konkreter Schritt in Richtung industrieller Anwendung", betonte ein AWS-Sprecher. Nvidia, das mit CUDA-Q bereits auf Hybrid-Quantensysteme setzt, sieht darin einen Beleg für die Skalierbarkeit der Technologie.

Mein Tipp: Für IonQ ist die Zusammenarbeit mit AstraZeneca, Nvidia und AWS ein weiterer Meilenstein in der Kommerzialisierungsstrategie. Nach Kooperationen mit Hyundai (Batterieforschung), Airbus (Logistikoptimierung), Lockheed Martin (Materialwissenschaften) und dem US-Energieministerium positioniert sich das Unternehmen immer mehr als Partner für industrielle Use Cases – ein entscheidender Faktor, um sich gegen IBM, Google und europäische Player zu behaupten.

Noch handelt es sich um eine Machbarkeitsstudie, doch der Erfolg könnte weitere Pharma- und Chemiekonzerne auf den Plan rufen. IonQ plant, die Technologie 2025 in seine nächste Prozessorgeneration (IonQ Tempo) zu integrieren. Sollten sich die Ergebnisse reproduzieren lassen, könnte der Quantencomputer-Vorreiter schon bald Lizenzverträge oder Cloud-basierte Abo-Modelle mit Big Pharma abschließen, was den Kurs der Aktie weiter beflügeln dürfte.

Trotzdem ist IonQ nichts für Anleger mit schwachen Nerven. Die Aktie unterliegt einer hohen Volatilität. Allerdings ist der Aufwärtstrend durch letzten Rücksetzer noch nicht gebrochen. Daher könnte sich ein Einstieg noch lohnen. Dabei sollten Anleger aber einen längeren Zeitraum einkalkulieren und ein dickes Fell gegenüber größeren Rücksetzern aufweisen können.

Insgesamt hat IonQ gute Chancen sich auf dem Milliardenmarkt Quantencomputer zu positionieren. Es dürfte aber noch Jahre dauern, bis es soweit ist und das Unternehmen von Profitabilität träumen kann. Daher sollten sich nur erfahrene Anleger vorerst an die Aktie herantrauen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

