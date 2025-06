Tenbagger im DAX: Das ist Deutschlands größte Comeback-Story

Die Probleme bei der Windkraft-Tochter Gamesa hatten Siemens Energy schon länger zu schaffen gemacht. Doch die erneute Gewinnwarnung am 23. Juni 2023 brachte das Fass zum Überlaufen. Die Aktie verlor an einem Handelstag fast 40 Prozent auf rund 14 Euro, in den Wochen darauf ging die Talfahrt weiter.

Im Oktober erreichte die Aktie ihren Tiefpunkt bei unter 7 Euro, ausgelöst durch Spekulationen, dass die Bundesregierung dem Unternehmen mit Bürgschaften unter die Arme greift. Denn während die Windkraft-Probleme ein tiefes Loch in die Bilanz rissen, musste eine Vielzahl neuer Aufträge mit Garantien abgesichert werden. Diese Garantien werden traditionell von Banken gegen eine Gebühr gestellt – allerdings hatte Siemens Energy damals Schwierigkeiten, diese ohne staatliche Unterstützung zu erhalten.