Kursgewinne - Handelsgespräche weiter im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future kletterte um 0,28 Prozent auf 130,81 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,53 Prozent.

Positiv überrascht haben Konjunkturdaten aus der Eurozone. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg auf den höchsten Stand seit Juni 2024. Der Anstieg war zudem stärker als von Volkswirten erwartet. "Für die Wirtschaft in Euroland und Deutschland gibt es im Juni Aufschwung-Signale", heißt es in der Mitteilung. Die Daten belasteten den Anleihemarkt jedoch nicht.

In den USA wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Im Blick stehen die Gespräche zwischen den USA und China. Beide Länder verhandeln nach Angaben chinesischer Staatsmedien in London weiter, um ihren Handelsstreit zu beenden. Zwischenergebnisse der Gespräche wurden zunächst nicht bekannt. US-Präsident Donald Trump sagte in Washington, die USA kämen gut mit China zurecht. "Ich bekomme nur gute Berichte."/jsl/stw