Dax fällt unter 24.000 Punkte - Konsolidierung

cashburner99 schrieb 06.06.25, 14:19

Für mich bereits jetzt der 'Beitrag des Tages' und völlig zurecht mit einem Dutzend Daumen belohnt. 😎👍



Das Problem dieses Forums ist ja offensichtlich und natürlich tragen die User hier selbst nicht unerheblich zum weiteren Weg in Richtung 'Flatline' bei.



Schönes Beispiel dazu heute --> AK mit gutem Gespür und prima Live-Trade!

Zitat von Abendkasse:

gekauft gerade UP7RED - 24.800 KO - Kaufkurs : 5,54 € x 1.200 St.

25 -45 Pkt. sollten wohl kurzfristig möglich sein !!

verkauft just im Moment zu 6,02 € :kiss::kiss::kiss:



Dafür gab es genau einen (meinen) Daumen. Kurz darauf wurde ein in keinster Weise nachvollziehbarer "Hinterher-99% sicher-Jubelbeitrag" mit deren 5 belohnt. :eek:

Das Forum schafft sich die dargebotene Qualität auch immer ein Stück weit selbst, warum wohl sind so viele wirkliche Contentgeber nicht mehr anwesend?



Wie auch immer.... jeder darf entscheiden, was er möchte -> mehrwertbefreites Schauspiel oder themenbezogene Informationen.

Es liegt an jedem selbst, das gewünschte zu unterstützen. 😎