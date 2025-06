EuroStoxx im Minus - Weitere US-China-Gespräche

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An Europas Börsen haben die Anleger am Dienstag weiterhin vorsichtig agiert. Der EuroStoxx 50 konnte sein zwischenzeitliches Minus von bis zu einem halben Prozent zwar reduzieren, aber letztlich nicht ausgleichen. Über die Ziellinie ging er 0,11 Prozent tiefer bei 5.415,38 Punkten.

Außerhalb des Euroraums war das Bild nicht eindeutig: Während der Londoner Leitindex FTSE 100 um 0,24 Prozent auf 8.853,08 Zähler nach oben kletterte, kam der Schweizer SMI 0,12 Prozent tiefer bei 12.351,89 Punkten aus seiner Feiertagspause. In Zürich hatte der Handel am Pfingstmontag pausiert.

Weiterhin standen die Handelsgespräche zwischen den USA und China im Mittelpunkt, die am Dienstag in London fortgesetzt wurden. "Es herrschen teilweise Zweifel vor, dass bei dem Treffen in England tatsächlich der große Wurf gemacht werden kann", so Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Strafzollthematik ist sehr komplex und die chinesische Regierung will gesichtswahrend aus diesem Streit hervortreten."/tih/stw