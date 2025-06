EuroStoxx im Minus - Weitere US-China-Gespräche

Außerhalb des Euroraums war das Bild nicht eindeutig: Während der Londoner Leitindex FTSE 100 um 0,24 Prozent auf 8.853,08 Zähler nach oben kletterte, kam der Schweizer SMI 0,12 Prozent tiefer bei 12.351,89 Punkten aus seiner Feiertagspause. In Zürich hatte der Handel am Pfingstmontag pausiert.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An Europas Börsen haben die Anleger am Dienstag weiterhin vorsichtig agiert. Der EuroStoxx 50 konnte sein zwischenzeitliches Minus von bis zu einem halben Prozent zwar reduzieren, aber letztlich nicht ausgleichen. Über die Ziellinie ging er 0,11 Prozent tiefer bei 5.415,38 Punkten.

Weiterhin standen die Handelsgespräche zwischen den USA und China im Mittelpunkt, die am Dienstag in London fortgesetzt wurden. "Es herrschen teilweise Zweifel vor, dass bei dem Treffen in England tatsächlich der große Wurf gemacht werden kann", so Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Strafzollthematik ist sehr komplex und die chinesische Regierung will gesichtswahrend aus diesem Streit hervortreten."

Gute Stimmung herrschte im Autosektor , dessen Teilindex um 1,8 Prozent stieg. Auffällig deutlich stiegen neben den Zulieferern Forvia und Valeo auch die Aktien des Autobauers Stellantis . Zum Thema wurde ein Medienbericht, wonach die italienische Familie Agnelli rund zwei Milliarden Euro für Investitionen in ein US-amerikanisches oder europäisches Unternehmen vorgesehen hat. Wie es hieß, stammen die Mittel dafür aus dem Verkauf von Ferrari-Anteilen.

Die schwächsten Sektoren waren neben den Finanzdienstleistern vor allem die Banken. Hier belastete das Minus von fast fünf Prozent beim Schwergewicht UBS . Die Aktien der Schweizer Großbank machten eine Kehrtwende, nachdem sie am Freitag noch auf den höchsten Stand seit Ende März gesprungen waren. Die UBS-Anleger hatten dabei zunächst sehr erleichtert auf neue Eigenkapitalvorschriften reagiert. Die Analysten von Vontobel äußerten nun aber Bedenken, dass die neuen Auflagen die Wettbewerbsfähigkeit der Bank beeinträchtigen könnten.

Die Aktien von Novo Nordisk fielen mit einem Anstieg um sechs Prozent auf. Sie setzten ihre Klettertour mit dem höchsten Stand seit Ende März fort. Laut der "Financial Times" (FT) ist Parvus Asset Management bei dem dänischen Pharmakonzern eingestiegen. Dem Bericht zufolge will der Hedgefonds Einfluss auf die Ernennung des neuen Konzernchefs nehmen.

Holcim ragten im Schweizer Index SMI mit einem Anstieg um 1,9 Prozent heraus. Die britische Investmentbank Barclays hatte ihr Votum für den Baustoffkonzern um gleich zwei Stufen auf "Overweight" gedreht. Die Papiere des Baustoffriesen seien der europäischen Konkurrenz in ihrer Rally seit November klar hinterhergelaufen, so die Begründung. Mit Blick auf die Summe aller Konzernteile ergebe sich inzwischen deutliches Potenzial.

Der Spitzensektor waren jedoch die Öltitel , weil die Ölpreise im Zuge der US-chinesischen Gespräche zuletzt wieder steigen. Darauf gestützt gewannen Shell und BP in London mehr als drei Prozent an Wert. Eni gehörten mit 2,4 Prozent Plus zur Spitzengruppe im EuroStoxx./tih/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 4,406 auf Tradegate (10. Juni 2025, 18:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +4,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,83 %. Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 237,68 Mrd.. Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2200 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 755,56DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 700,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 1.000,00DKK was eine Bandbreite von +896,16 %/+1.323,08 % bedeutet.