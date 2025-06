Trump, China: Märkte dümpeln vor sich hin - kommt was Großes?

Die Märkte dümpeln derzeit unter dünnem Volumen vor sich hin - man wartet jetzt auf zwei wichtige Trigger: erstens auf Aussagen zu den Handelsgesprächen der Trump-Abgesandten mit den Vertretern aus China. Eines aber dabei jedenfalls sicher, egal wie befriedigend oder unbefriedigend das Ergebnis der Gespräche tatsächlich auch sein wird: Trump wird es feiern als ganz großartigen Deal mit China! Das zweite wichtige Ereignis sind die morgigen Daten zur Inflation in den USA: werden die Zölle von Trump signifikante Preis-Anstiege im Mai zeigen, gerade weil weniger Waren aus China importiert worden sind in diesem Monat (Rückgang der Importe aus dem Reich der Mitte in die USA im Mai von über 30%)? Nach der Ruhe der letzten Tage ist also mehr action zu erwarten..

Hinweise aus Video: