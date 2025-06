LONGi BC-Module übertreffen TOPCon bei den Stromgestehungskosten und erzielen einen höheren kommerziellen Wert

SEVILLA, Spanien, 10. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Das weltweit tätige technische Beratungsunternehmen Enertis Applus+ hat eine umfassende Analyse eines 47-MW-PV-Projekts mit einachsigen Trackern in Sevilla, Spanien, veröffentlicht, in der die kommerzielle Leistung von Back-Contact- (BC) und Tunneloxid-Passivierungskontakt- (TOPCon) Technologien verglichen wird. Die Energieertragsbewertungen (Energy Yield Assessments, EYA) wurden auf Grundlage der von LONGi bereitgestellten Moduldaten durchgeführt. Die Ergebnisse bestätigen, dass die HPBC2.0-Module Hi-MO 9 von LONGi die TOPCon-Alternativen in Bezug auf Energieeffizienz, Kostenkontrolle und Stromgestehungskosten (Levelized Cost of Electricity, LCOE) deutlich übertreffen und damit eine solide technische Validierung für den Einsatz in Solarkraftwerken weltweit bieten.

Die wichtigsten Erkenntnisse: