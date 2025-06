Ericsson und Supermicro bringen Unternehmenskonnektivität für Edge-KI-Systeme voran

Bereitstellung fortschrittlicher Edge-KI-Funktionen, die die 5G-Netzkonnektivität als wesentliches Wertschöpfungsmerkmal nutzen

Vereinfachung der Beschaffung und Bereitstellung durch eine einheitliche Lösung mit vorvalidierter KI-Rechenleistung und 5G-Konnektivität.

Da KI in eine Vielzahl von Geschäftsfunktionen integriert wird, benötigen viele dieser KI-Anwendungen Reaktionszeiten mit geringer Latenz. Diese Entwicklung führt zu einer Nachfrage nach Edge-KI-Lösungen, die vortrainierte KI-Modelle, generative KI und agentenbasierte KI am Netzwerkrand, außerhalb des Rechenzentrums, zur lokalen Verarbeitung einsetzen. Die Kombination aus Supermicro- und Ericsson-Technologie soll es Unternehmen im Einzelhandel, in der Fertigung, im Gesundheitswesen und anderen Bereichen ermöglichen, Edge-KI-Infrastrukturen zusammen mit drahtloser Konnektivität schnell einzusetzen.

Supermicro baut sein umfangreiches Portfolio an Infrastrukturprodukten zur Unterstützung von Edge-KI-Anwendungen weiter aus. Die Produktauswahl reicht von kleinen lüfterlosen Geräten über Systeme in Schuhkartongröße bis hin zu 1U-Rackmount-Systemen. Diese neuen eigenständigen drahtlosen Systeme können in unterschiedlichen Umgebungen eingesetzt werden, bieten jedoch einen branchenüblichen Datendurchsatz, der mit dem von kabelgebundenen Systemen vergleichbar ist.

„Supermicro liefert hochmoderne Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, die Leistung von KI im Edge-Bereich zu nutzen", sagte Mory Lin, Vice President, IoT/Embedded & Edge Computing, Supermicro. „Unsere Compute-Plattformen in Kombination mit der 5G-Technologie von Ericsson werden es Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors ermöglichen, die Reichweite ihrer KI-Anwendungen dort zu erweitern, wo kabelgebundene Technologien keine praktikable Option sind, wie etwa an intelligenten Kreuzungen, in der industriellen Fertigung und in abgelegenen Infrastrukturen."