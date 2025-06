Plusgrade und ALL Accor, das Treueprogramm von Accor, gehen eine Partnerschaft ein, um den Austausch von Treueprämien für ALL Accor-Mitglieder auszuweiten

MONTREAL, 10. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Plusgrade , ein weltweit führender Anbieter von Zusatzumsatzlösungen für die Reisebranche, und ALL Accor, die Buchungsplattform und das Treueprogramm von Accor, freuen sich, eine strategische Partnerschaft bekannt zu geben, um eine verbesserte Treuepunkt-Einlösungslösung für Mitglieder von ALL Accor einzuführen. Diese Partnerschaft ermöglicht es Mitgliedern, Punkte aus anderen teilnehmenden Treueprogrammen nahtlos in Prämienpunkte umzuwandeln. Dies unterstreicht das Engagement von ALL Accor gegenüber seinen Mitgliedern und sorgt für mehr Anerkennung für deren Treue.

Treue-Mitglieder wünschen sich mehr Flexibilität, Einfachheit und Auswahlmöglichkeiten bei der Verwendung ihrer Punkte, und ALL Accor setzt dies in die Tat um. Dank der branchenführenden Umwandlungstechnologie von Plusgrade können ALL Accor-Mitglieder Prämien, die sie im Rahmen von Treueprogrammen von Unternehmen wie Bilt, Capital One und Citi gesammelt haben, in Prämienpunkte umwandeln. Der Treue-Geschäftsbereich von Plusgrade, Points, der sich auf die Förderung des Treuehandels für weltweit führende Reisemarken spezialisiert hat, unterstützt diese Lösung.

„Wenn wir unseren Treuekunden mehr Möglichkeiten bieten, ihre Prämien einzulösen, werden ihre Programme noch wertvoller", so Ken Harris, Gründer und CEO von Plusgrade. „Bei Plusgrade setzen wir uns dafür ein, Reisenden dabei zu helfen, ihre Prämien optimal zu nutzen, und gleichzeitig zusätzliche Einnahmen für unsere Partner zu generieren. Durch die Zusammenarbeit mit Accor bieten wir ALL Accor-Mitgliedern weltweit noch mehr Flexibilität und Auswahl."

Wertsteigerung für ALL Accor-Mitglieder

ALL Accor definiert weiterhin neu, was es bedeutet, belohnt und anerkannt zu werden, und bietet seinen Mitgliedern ein nahtloses und lohnendes Erlebnis in seinem umfangreichen globalen Netzwerk von 45 Hotelmarken und über 110 Partnern. Das Programm basiert auf Transparenz, Flexibilität und einem klaren, unveränderlichen Punktesystem, sodass die Mitglieder stets über den Wert ihrer Prämien informiert sind. ALL Accor gibt seinen Mitgliedern die Möglichkeit, ihre Prämien in sinnvolle und persönliche Erlebnisse umzuwandeln.