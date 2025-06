Erholung in Sicht! Schweizer Schnäppchen: Qualitätsaktie so günstig wie seit 10 Jahren nicht mehr Nach jahrelangem Abwärtstrend sehen Analysten Licht am Ende des Tunnels beim Schweizer Laborausrüster Tecan. Die Aktie biete derzeit echte Qualität zum Schnäppchenpreis.