Crash! Diese Dividendenaktie ist am Dienstag implodiert

Doch der Fall Kraft Heinz , eine Aktie an der sich selbst Investorenlegende Warren Buffett die Finger verbrannt hat , zeigt, dass nicht alle Konsumgüterkonzerne den Test der Zeit bestehen.

Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne gelten in der Regel als zuverlässige und stabile Dividendenzahler. Ihre krisenresistenten und resilienten Geschäftsmodelle erlauben es den entsprechenden Unternehmen Ausschüttungen zu zahlen, die oft stärker steigen als die Realinflation. Nicht umsonst sind Aktien wie Unilever , Nestlé und Procter & Gamble bei Anlegern beliebt.

Auf eine harte Probe wird angesichts steigender Input-Preise aktuell auch der Dividendenaristokrat J.M. Smucker, der seine Ausschüttung seit 27 Jahren ununterbrochen anheben konnte. Dessen Aktie crashte am Dienstag, nachdem das Unternehmen eine enttäuschende Gewinnprognose für das kommende Geschäftsjahr abgegeben hat. Ist der Rücksetzer angesichts einer Dividendenrendite von nun 4,6 Prozent eine Chance?

Umsatzerwartung verfehlt, Gewinn rückläufig

Gegenüber dem Vorjahresquartal fielen die Erlöse um 3,2 Prozent auf 2,14 Milliarden US-Dollar. Damit wurden die Erwartungen um 50 Millionen US-Dollar verfehlt. Damit lieferte J.M. Smucker nicht nur das zweite Quartal hintereinander einen Earnings Miss ab, sondern schrumpfte auch das zweite Mal in Folge. Mit Blick auf das Gesamtjahr gelang jedoch eine Steigerung um rund 7 Prozent.

Immerhin beim Gewinn lieferte der Konzern eine positive Überraschung. Der fiel bereinigt (Non-GAAP) mit 2,31 US-Dollar pro Aktie um 6 Cent höher aus als geschätzt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutete das jedoch einen um 0,35 US-Dollar pro Aktie niedrigeren Ertrag.

Hohe Abschreibungen belasten das Konzernergebnis

Ohne Bereinigungen erlitt das Unternehmen aufgrund von einmaligen Wertminderungen in Höhe von fast 900 Millionen US-Dollar in seiner Backwarensparte einen Nettoverlust von 729,0 Millionen US-Dollar beziehungsweise 6,85 US-Dollar pro Aktie. Im Geschäftsjahr zuvor hatte der Betriebsgewinn im letzten Quartal noch bei 245,1 Millionen US-Dollar (2,31 US-Dollar je Anteil) gelegen.

Da die Abschreibungen aber nicht cashwirksam waren, erzielte J.M. Smucker zumindest einen positiven freien Cashflow in Höhe von 298,9 Millionen US-Dollar und damit etwas höher als noch vor einem Jahr. Das stellt die Zahlung der Dividende sicher und erlaubt den weiteren Abbau der langfristigen Verbindlichkeiten, die aktuell bei rund 6,4 Milliarden US-Dollar liegen.

Prognose enttäuscht auf ganzer Linie, große Unsicherheit

Der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr fiel ernüchternd aus. Der Konzern erwartet einen Anstieg der Nettoerlöse um 2,0 bis 4,0 Prozent. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll dabei zwischen 8,50 und 9,50 US-Dollar liegen. Damit verfehlte die Mittelpunktschätzung von 9,00 US-Dollar die Analystenprognose von 10,25 US-Dollar meilenweit.

Seine verhaltene Prognose begründete das Unternehmen mit einer "dynamischen und ständigen Veränderungen unterworfenen externen Umgebung, die Zölle und Auswirkungen auf den Handel beinhalten, sowie regulatorische Veränderungen und Preissteigerungen bei den Inputpreisen." Damit fordert die erratische Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump offenbar das nächste Opfer.

Minus 16 Prozent: Aktie crasht auf neue Mehrjahrestiefs!

Investoren hatten angesichts der verfehlten Umsatzerwartungen, den Abschreibungen in dreistelliger Millionenhöhe sowie dem schwachen Ausblick allen Grund zur Unzufriedenheit. Mit Blick auf die Kursreaktion ließen sie dieser völlig freien Lauf, denn die Aktie verlor am Dienstag 15,6 Prozent an Wert. Dabei kam es zu keinem nennenswerten Widerstand der Käuferinnen und Käufer.

Aus charttechnischer Perspektive ist der Earnings-Crash eine Katastrophe größtmöglichen Ausmaßes. Zwar handelte die Aktie nicht zum ersten Mal in diesem Jahr unter der Marke von 100 US-Dollar, doch dieses Mal ist J.M. Smucker auf den niedrigsten Stand seit dem Corona-Crash gefallen. Solche Mehrjahrestiefs bedeuten in der Chartanalyse starke Verkaufssignale.

Fazit: Zuschlagen, sobald ein Boden gefunden ist!

Mit Blick auf die Bewertung zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die vom Markt als schwach wahrgenommene Prognose für das kommende Geschäftsjahr bedeutet ein Kurs-Gewinn-Verhältnis zwischen 9,9 und 11,1. Das entspricht nicht nur einer zweistelligen Gewinnrendite, sondern liegt auch deutlich unter dem Branchendurchschnitt (16,7) und dem historischen Mittelwert der Aktie (14,2). Auch bei anderen Bewertungskennziffern kann J.M. Smucker mit einer günstigen Bewertung überzeugen.

Das macht die Aktie, deren Dividende von 4,6 Prozent rund dreimal durch den freien Cashflow gedeckt ist, zu einem Kauf, sobald ein Boden gefunden ist. Die vom Management in der Ergebnispräsentation angegeben Gründe für den schwachen Ausblick werden zwar nicht so schnell verschwinden, es ist aber davon auszugehen, dass er deshalb besonders konservativ angegeben wurde und leicht übertroffen werden könnte – insbesondere für den Fall, dass sich die zuletzt stark gestiegenen Kaffeepreise normalisieren sollten. Wer vor antizyklischen Einstiegen nicht zurückschreckt, könnte hier ein tolles Value-Schnäppchen ergattern!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion