SIFI fusioniert mit Faes Farma, um dessen Ophthalmologie-Franchise zu übernehmen und den internationalen Zugang zu seinem Portfolio und seiner Pipeline zu erweitern

- Die Transaktion wird dank der Präsenz von Faes Farma in komplementären Märkten

und der jüngsten Übernahme von Laboratorios Edol starke kommerzielle Synergien

ermöglichen.

- Sie ermöglicht die Finanzierung der weiteren Entwicklung des Portfolios von

SIFI, insbesondere von Akantior in den USA.

- Die bestehende Infrastruktur von SIFI, einschließlich der Anlagen von Aci S.

Antonio, wird unter dem neuen Unternehmen weiter ausgebaut



SIFI, ein führendes internationales Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde,

gab heute bekannt, dass seine Aktionäre vorbehaltlich aufschiebender Bedingungen

eine Vereinbarung über den Verkauf von 100 % der SIFI-Aktien an Faes Farma, ein

führendes europäisches Pharmaunternehmen, das an der spanischen Börse notiert

ist, unterzeichnet haben.







auf die konsolidierten pharmazeutischen und chirurgischen Geschäftsbereiche

konzentriert, kombiniert mit den schnell wachsenden Bereichen Auftragsfertigung

und seltene Krankheiten.



SIFI wird Faes Farma in die Lage versetzen, eines der umfassendsten

Ophthalmologie-Portfolios in der Branche anzubieten, mit einer ergänzenden

geografischen Präsenz. Die Integration von SIFI und Laboratorios Edol, einem

führenden portugiesischen Pharmaunternehmen, das kürzlich von Faes Farma

übernommen wurde, positioniert die Ophthalmologie als Schlüsselbereich für das

kombinierte Unternehmen (die "Gruppe"), auf den etwa 20 % der

Pro-Forma-Einnahmen entfallen, und ermöglicht weitere Synergien im Portfolio.



SIFI erleichtert der Gruppe den Eintritt in neue wachstumsstarke Regionen in

Europa, wie Italien, Frankreich, Rumänien und die Türkei, und stärkt

gleichzeitig die Präsenz der Gruppe in anderen Regionen, wie Iberien, Mexiko und

Lateinamerika. Darüber hinaus dürfte die Produktintegration

Cross-Selling-Möglichkeiten eröffnen und durch betriebliche und kostenseitige

Effizienzsteigerungen Wachstum und Margen verbessern.



Die Gruppe wird in die weitere Entwicklung von Akantior (polihexanide 0,08%) in

bestehenden und neuen Regionen, vor allem in den USA, sowie in die Entwicklung

von polihexanide für zusätzliche Indikationen für seltene Krankheiten

investieren.



Akantior ist von der European Medicines Agency (EMA) und der britischen

Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) für die Behandlung von

Acanthamoeba Keratitis (AK) bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren zugelassen.

Akantior ist die weltweit erste und einzige zugelassene Therapie für AK, eine

extrem seltene, schwere und fortschreitende Hornhautinfektion, von der jährlich Seite 1 von 3 Seite 2 ►





