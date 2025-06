Spiro präsentiert Forschungsergebnisse während der Cannes Lions und zeigt, wie Erlebnismarketing das Umsatzwachstum fördert

Die weltweit führende Agentur für Erlebnismarketing Spiro löst diese Herausforderung und präsentiert neue Forschungsergebnisse, die einen direkten Zusammenhang zwischen Live-Markenerlebnissen (Messen, Veranstaltungen, Festivals) und Kaufabsichten herstellen. Diese Ergebnisse zeigen, dass Erlebnismarketing mehr ist als nur eine Strategie zur Kundenbindung.

Die Agentur gibt vor der vollständigen Veröffentlichung des Spiro Experiential Marketing Impact (EMI) Reports im Rahmen der Partnerschaftsaktivitäten mit Brand Innovators und Café Society während des Cannes Lions International Festival of Creativity einen Ausblick auf die wichtigsten Ergebnisse.

„Vermarkter benötigen keine weiteren Werbemaßnahmen und Aktivierungen – sie benötigen quantifizierbare Nachweise", erklärte Carley Faircloth-Kilmurray, Global CMO bei Spiro. „Nun können wir eine direkte Verbindung zwischen Erlebnismarketing und der Kaufabsicht der Kunden herstellen. Durch die Quantifizierung des geschäftlichen Werts von Erlebnissen können wir Marketingfachleuten die Daten liefern, die sie benötigen, um Ausgaben zu rechtfertigen, Erfolge zu skalieren und Live-Erlebnisse als strategischen Umsatztreiber zu nutzen."

Die firmeneigene Studie, die in Zusammenarbeit mit einem unabhängigen Forschungsunternehmen durchgeführt wurde, wertete die Antworten von mehr als 1.000 Teilnehmern aus, die durch ein detailliertes Screening überprüft wurden. Nach der Zulassung wurden Teilnehmer, die in den letzten sechs Monaten bei Live-Veranstaltungen mit verschiedenen vertikalen Marken in Kontakt getreten waren, zur Teilnahme an einer Online-Umfrage eingeladen, die eine fortschrittliche Logik und zusätzliche Kontrollen für die Zuverlässigkeit der Marketingmessung und die Datenhygiene umfasste.