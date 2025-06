DMEGC Solar steigt in der Rangliste der Solarmodulhersteller 2025 weltweit auf Platz 5

Das Ranking basiert auf umfassenden Daten für das Jahr 2024, die 40 namhafte Hersteller von PV-Modulen in 10 Ländern umfassen. Zusammengenommen entfielen auf diese Unternehmen 62 % der weltweiten Produktionskapazität und 89 % der Gesamtlieferungen. Zu den Bewertungskriterien gehörten Kapazitätsauslastung, Einhaltung von ESG und CSR, finanzielle Bedingungen, Verfügbarkeit von Zertifizierungen durch Dritte, technologische Reife, Erfahrung in der Produktion, Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, vertikale Integration und F&E-Fähigkeiten.

JINHUA, China, 11. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Das führende globale Energieforschungsunternehmen Wood Mackenzie hat offiziell seine 2025 Global Solar Module Manufacturer Rankings veröffentlicht. Mit einer robusten und konstanten Leistung ist DMEGC Solar auf den 5. Platz weltweit geklettert und hat damit seit Januar einen bedeutenden Sprung um drei Positionen gemacht. Dieser Fortschritt unterstreicht die wachsende Führungsrolle des Unternehmens in der globalen Photovoltaikindustrie.

DMEGC Solar schnitt bei allen 10 Kriterien außergewöhnlich gut ab und erreichte eine Gesamtpunktzahl von 83 von 100. Besonders hervorzuheben ist, dass das Unternehmen mit einer perfekten Kapazitätsauslastung von 100 % weltweit den ersten Platz belegte und damit den Durchschnitt der Top 10 von 69 % weit übertraf. Auch in Bezug auf die finanzielle Leistung liegt sie an dritter Stelle, was auf eine außergewöhnliche betriebliche Effizienz und eine solide Finanzlage hindeutet.

Wood Mackenzie veröffentlicht zweimal im Jahr, im Januar und im Juni, seine Rangliste der weltweiten Solarmodulhersteller. DMEGC Solar war bereits in der Rangliste vom Januar 2025 vom 9. auf den 8. Platz vorgerückt, und dieser jüngste Aufstieg auf Platz 5 spiegelt die kontinuierlichen Durchbrüche in Technologie, Produktionskapazität und Marktexpansion wider.

Dieser Meilenstein unterstreicht den Ruf von DMEGC Solar als zuverlässiger und leistungsstarker Global Player im Solarenergiesektor. Mit seinem kontinuierlichen Fokus auf Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit ist das Unternehmen gut aufgestellt, um noch größere Erfolge zu erzielen.

